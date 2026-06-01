Apple prepara una revolución: el nuevo Apple TV y el próximo HomePod Mini estarían "casi listos" para su lanzamiento

El ecosistema del hogar inteligente de Apple está a punto de recibir una importante renovación. Tras sus gafas inteligentes, las últimas filtraciones señalan que la empresa tendría "casi listos" sus nuevos Apple TV y HomePod Mini.

Según indica Mark Gurman, un conocido analista de Bloomberg, las nuevas generaciones del Apple TV 4K y del HomePod mini están prácticamente listas para su lanzamiento.

De hecho, a nivel de hardware, el experto asegura que el trabajo lleva meses concluido y que los equipos ya se encuentran en uso activo por los propios empleados en la sede central de la compañía en Cupertino, California.

Entonces, ¿por qué no están ya en las tiendas si la espera ha sido tan larga? La respuesta tiene un nombre propio: Siri. Apple ha decidido retener comercialmente estos nuevos dispositivos hasta que la versión más personalizada y avanzada de su asistente virtual esté disponible.

Se espera que la renovada Siri se lance finalmente como la gran estrella de los sistemas operativos iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27, que se presentarán oficialmente durante la conferencia de desarrolladores WWDC 2026 el lunes 8 de junio.

Siguiendo el calendario habitual de la compañía, tras las fases de pruebas beta de estos sistemas, las actualizaciones de software definitivas deberían estar disponibles para todo el público en septiembre.

Por lo tanto, los nuevos modelos de Apple TV 4K y HomePod mini ya deberían poder comprarse para esas fechas, aterrizando en el mercado en un plazo máximo de tres a cuatro meses.

HomePod Mini en color rojo Apple | Gemini

Para aquellos usuarios que esperen un rediseño radical, la recomendación es moderar las expectativas.

Gurman afirmó que no se aguardan grandes novedades en cuanto a funciones externas para ambos dispositivos, más allá de la integración de procesadores de nueva generación capaces de admitir las capacidades de la nueva Siri y de las herramientas de Apple Intelligence.

En el caso del Apple TV 4K, cuyo modelo actual incorpora el chip A15 Bionic y data de octubre de 2022, los rumores apuntan a un salto de potencia. El próximo decodificador estará equipado con el chip A17 Pro, el procesador mínimo compatible con la inteligencia artificial de Apple.

Además, el dispositivo incluirá el chip N1 para soportar Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. Aunque mantendrá su estética general, se especula con que el mando Siri Remote podría recibir alguna actualización menor en sus funciones.

Por otro lado, el HomePod mini recibirá su actualización tras haber sido lanzado originalmente en octubre de 2020 con el chip S5. Se prevé que el nuevo altavoz compacto utilice el chip S9 del Apple Watch o uno posterior.

Aunque existen dudas sobre cómo integrará la nueva IA, se rumorea que incluirá una calidad de sonido mejorada, banda ultraancha más reciente y una nueva opción en color rojo.

Este año promete ser histórico para la domótica de la manzana. Además de estos dos lanzamientos, las filtraciones indican que Apple planea actualizar el HomePod de tamaño completo y lanzar un centro de control inédito dedicado al hogar inteligente, logrando que todos estos equipos se apoyen en el renovado asistente.