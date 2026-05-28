Xiaomi lanza nuevos electrodomésticos en España: de televisores a un frigorífico o una gran lavadora-secadora

Primero fueron los móviles, después los wearables y ahora es el hogar. Xiaomi va con todo para conquistar tu casa como mejor sabe hacer: ofreciendo dispositivos de alta calidad a un precio contenido.

La compañía ha presentado en Viena, junto con el 17T y Watch S5, su siguiente paso en la apuesta por el hogar conectado con un fuerte catálogo que va de televisores a un frigorífico, pasando por aires acondicionados o lavadora-secadora. Una declaración de intenciones de que está saltando de nivel.

Lo hace basándose en buenos precios, gran diseño, capacidad y rendimiento, así como una fuerte integración en su ecosistema Xiaomi Home que permite convertir en inteligente la casa casi sin darnos cuenta.

Televisores Mini LED

Quizá los dispositivos más vistosos, y más ahora que llega el Mundial, son los nuevos Xiaomi TV S Mini LED Series 2026, una familia de televisores con panel QD‑Mini LED disponible en 55, 65, 75, 85 y 98 pulgadas.

Apuestan por un diseño elegante y delgado que llevan la relación pantalla‑cuerpo hasta el 98% y una base de doble soporte para encajar en salones de distintos tamaños.

Con respecto a la imagen, estos modelos prometen un brillo máximo de hasta 1.200 nits, cobertura del 94% del espacio de color DCI‑P3 y soporte para HDR10+, HLG y Filmmaker Mode, con Dolby Vision reservado para los modelos de 85 y 98 pulgadas.

Xiaomi TV S Mini LED Xiaomi

Xiaomi también quiere conquistar a los jugadores, siendo los modelos de 55, 65 y 75 pulgadas los que admiten hasta 120 Hz en modo Game Boost, mientras que los de 85 y 98 pulgadas suben la apuesta con 144 Hz nativos y un modo de 288 Hz para contenidos de ritmo rápido.

En cuanto al sonido, todos integran altavoces dobles de 15 W con Dolby Audio y DTS:X, mientras que los dos modelos más grandes añaden además compatibilidad con Dolby Atmos para reforzar el apartado inmersivo.

Xiaomi TV S Mini LED Xiaomi

En lo que respecta al sistema operativo, disponen de Google TV, con lo que el uso de las funciones es fácil, funcional e intuitivo. Además, también incorpora Google Cast, Google Assistant y Apple AirPlay, siendo posible enviar contenido desde el móvil y controlar parte del televisor por voz.

La gran baza de Xiaomi es su calidad y precio, parten de 549 euros para el modelo de 55 pulgadas y suben a 749, 949 y 1.399 euros para las diagonales de 65, 75 y 85 pulgadas, respectivamente, mientras que el gigante de 98 pulgadas se sitúa en 2.199 euros.

Aire acondicionado y frigorífico

Aprovechando estos días de especial calor, llega el nuevo Mijia Air Conditioner Gentle Air, una apuesta por refrescar el hogar con potencias de 2,6, 3,5, 5,2 y 7 kW para cubrir desde pisos pequeños hasta salones grandes, con modos de flujo como Halo Flow, Canopy Flow y Carpet Flow pensados para escenarios distintos.

Xiaomi explica que enfría en 30 segundos y calienta en 60 segundos en función del modelo y del modo, y un modo Turbo para exprimir la máquina con un toque.

Dispone de un modo denominado Mijia AI Energy Saving que ajusta automáticamente la frecuencia de funcionamiento según las condiciones reales del entorno y puede mejorar la eficiencia energética hasta un 24,5% dependiendo de la unidad, según explican.

Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L Xiaomi

Siguiendo con el frío, Xiaomi ha presentado el nuevo frigorífico Mijia Refrigerator Side‑by‑Side 621L que apuesta por el formato americano: con dos grandes puertas verticales, acabado en acero inoxidable y un interior con 621 litros de capacidad total, divididos en 385 litros de refrigerador y 236 de congelador.

Ofrece 18 compartimentos repartidos en tres niveles para organizar mejor la compra semanal, respaldados por un sistema de inversor dual que busca combinar menor ruido con un consumo más contenido. Integra además la tecnología Ag Fresh, que ayuda a reducir olores y bacterias para mantener los alimentos frescos más tiempo.

Mijia Air Conditioner Gentle Air Xiaomi

En ambos casos, los electrodomésticos pueden controlarse desde la app de la compañía, y desde ajustar el brillo de la pantalla a avisarte si la puerta del frigo se ha quedado abierta.

Lavadora-secadora ultraeficiente

Uno de los grandes anuncios de la jornada ha sido la Mijia Front Load Washer Dryer 8kg, una lavadora‑secadora de gran capacidad que presume de ser un 30% más eficiente que el umbral mínimo de la Clase A de la UE en el modo de lavado.

Cuenta con un enorme tambor de 525 mm y tecnología de "power wash" para generar un flujo de agua más potente, además de un programa de higiene con vapor a alta temperatura que promete eliminar el 99,99% de bacterias.

Mijia Front Load Washer Dryer 8kg Xiaomi

Buscando optimizar el lavado, ofrece más de 30 programas, incluyendo un ciclo rápido de 15 minutos para ropa poco sucia y una función de lavado y secado con un solo toque.

El sistema de secado inteligente usa sensores para detener el ciclo en cuanto detecta que las prendas están en su punto, evitando sobrecalentados y ayudando a que la ropa salga lista para el armario.

Nuevo robot aspirador

No es nueva la ambición de Xiaomi en los robots aspiradores, posición que se refuerza con la familia Xiaomi Robot Vacuum H50.

Este nuevo robot aspirador que llega con base de vaciado automático y una potencia de succión que alcanza los 15.000 Pa cuenta con la particularidad de disponer de dos brazos robóticos que se despliegan para alcanzar bordes y esquinas, reduciendo los puntos ciegos habituales de otros modelos.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro Xiaomi

Para la navegación utiliza un sistema láser LDS apoyado por evasión inteligente de obstáculos a nivel milimétrico, que le permite moverse entre muebles, cables y otros objetos de casa. Además, al detectar alfombras, el robot levanta automáticamente las mopas y aumenta la succión para una limpieza más profunda, mientras que la base integra recogida de polvo, lavado de la mopa y secado con aire caliente.

En España, el modelo H50 tendrá un precio de 399,99 euros, mientras que el H50 Pro se situará en 499,99 euros, ambos en color blanco. Como el resto del ecosistema, se integran en Xiaomi Home y aceptan órdenes por voz con Google Assistant y Alexa para automatizar rutinas de limpieza diarias sin tocar el móvil.