Europa cambia las reglas: así es la enorme batería a 27 m de profundidad que almacenará energía a gran escala

España se encuentra integrada en el sistema eléctrico europeo que pronto se beneficiará de una de las mayores obras de ingeniería energética del continente. En la localidad de Laufenburg, situada en el norte de Suiza, ha comenzado la construcción de una infraestructura subterránea sin precedentes.

Se trata de una colosal batería de flujo redox diseñada para almacenar enormes volúmenes de electricidad procedente de fuentes limpias. El proyecto está a cargo de la compañía helvética FlexBase, que lidera esta ambiciosa iniciativa de almacenamiento masivo.

Las dimensiones de la obra civil necesaria para albergar este dispositivo son verdaderamente asombrosas. Los operarios trabajan actualmente en la excavación de un enorme foso que alcanza los 27 metros de profundidad.

Esta enorme cavidad subterránea cuenta con una superficie equivalente a dos campos de fútbol. El espacio resultante será el hogar de unos tanques gigantescos destinados a contener miles de litros de soluciones líquidas.

La principal característica de este complejo es su asombrosa capacidad de almacenamiento proyectada de manera oficial. El sistema está diseñado para albergar una reserva energética total de 1.200.000 kWh de electricidad acumulada.

Dicha cifra es equivalente a 1,2 GWh, un volumen capaz de abastecer a miles de hogares. Algunas estimaciones apuntan a que el complejo finalizado podría llegar incluso a superar los 2,1 GWh.

Este nivel de almacenamiento permitiría suministrar energía eléctrica de manera ininterrumpida a unos 210.000 hogares durante una jornada completa. Alternativamente, la instalación podría mantener el flujo eléctrico para un millón de viviendas durante unas cinco horas seguidas.

Construcción de la batería Omicrono

La enorme versatilidad de la planta radica también en su extraordinaria capacidad de respuesta ante las variaciones de la red. El sistema de almacenamiento masivo será capaz de inyectar o absorber potencias elevadísimas en cuestión de milisegundos.

El funcionamiento básico de este tipo de tecnología difiere notablemente de los acumuladores químicos que utilizamos habitualmente. Las baterías que emplean la tecnología redox no almacenan la energía eléctrica dentro de unos electrodos sólidos.

En su lugar, este sistema aprovecha las propiedades de unos compuestos químicos, los electrolitos, que permanecen en estado líquido. Estos fluidos especiales se almacenan de manera independiente en el interior de unos tanques de proporciones masivas.

Cuando el sistema requiere capturar o entregar electricidad, unos potentes mecanismos de bombeo mueven los líquidos. Los fluidos son conducidos de forma controlada hacia unas celdas específicas donde se produce el intercambio iónico.

Es precisamente en estas celdas electroquímicas especiales donde tiene lugar la reacción química que libera la corriente eléctrica. Este diseño particular aporta una flexibilidad de configuración que resulta fundamental para los ingenieros industriales.

La gran ventaja teórica de este esquema constructivo es la separación total entre potencia y capacidad de almacenamiento. La potencia máxima que puede entregar la planta está determinada exclusivamente por el tamaño de las celdas electroquímicas.

Por otro lado, la cantidad total de energía acumulable depende únicamente del volumen disponible en los depósitos de líquido. Esto permite ampliar el tamaño de los tanques de forma independiente si las necesidades energéticas aumentan.

El objetivo prioritario de este despliegue técnico es solucionar la intermitencia inherente a las energías limpias actuales. La generación de electricidad mediante paneles solares y aerogeneradores depende por completo de las condiciones meteorológicas del momento.

Esquema de funcionameinto Omicrono

Existen periodos del día donde la producción supera con creces la demanda real de los ciudadanos y empresas. Esta nueva planta capturará esos excedentes de electricidad limpia que de otro modo terminarían perdiéndose por completo.

Posteriormente, durante los picos de máxima demanda, la instalación liberará de nuevo esa electricidad acumulada en el sistema. Gracias a este mecanismo de compensación, se logra dotar de una gran estabilidad a las redes de distribución.

El equilibrio constante entre la producción y el consumo es fundamental para evitar fallos graves en el suministro. Disponer de este tipo de infraestructuras de respaldo evita tener que recurrir a centrales de combustibles fósiles.

Aunque la tecnología redox pueda parecer una novedad de última hornada, sus principios científicos son bastante antiguos. Los fundamentos teóricos iniciales de estos procesos electroquímicos se describieron detalladamente a finales del siglo XIX.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la agencia espacial estadounidense, la NASA, perfeccionó de forma notable estos sistemas. Sin embargo, no ha sido hasta el contexto climático actual cuando esta solución ha resultado económicamente viable.

La urgencia global por descarbonizar las economías occidentales ha impulsado definitivamente la adopción de estos grandes proyectos. Los sistemas basados en flujos de líquidos presentan ventajas ecológicas muy significativas frente a las opciones tradicionales.

El fluido utilizado en las celdas redox puede reciclarse casi en su totalidad al finalizar su vida útil. Además, este tipo de compuestos líquidos reduce drásticamente el riesgo de incendios en comparación con el litio.

A pesar de sus múltiples bondades operativas, la implantación de estas infraestructuras monumentales todavía afronta importantes desafíos socioeconómicos. El principal obstáculo actual reside en el elevadísimo desembolso económico inicial que requieren estas complejas obras.

La inversión estimada para este emplazamiento suizo se sitúa en una horquilla muy amplia y sumamente considerable. Los presupuestos preliminares oscilan entre los 1.000 y los 5.000 millones de euros.

Otro desafío crítico tiene que ver con la cadena de suministro global de las materias primas necesarias. Gran parte de los diseños actuales de flujo redox dependen del vanadio para componer sus fluidos electrolíticos.

Sistema redox Omicrono

La producción mundial de este elemento químico está concentrada actualmente en unos pocos países muy específicos geográficamente. Asimismo, la obtención del vanadio está estrechamente ligada a las fluctuaciones de la industria siderúrgica tradicional.

Los responsables del proyecto confían en sortear estos contratiempos logísticos mediante acuerdos estratégicos a largo plazo de suministro. La planificación temporal de la obra contempla que los trabajos constructivos e hidráulicos se prolonguen bastantes meses más.

Si todos los plazos técnicos se cumplen según lo previsto, la planta de Laufenburg estará plenamente operativa en 2029. La puesta en marcha de esta infraestructura impulsará de manera notable la actividad laboral de la región circundante.

Se calcula que la construcción y posterior mantenimiento de la central generará unos 300 puestos de trabajo directos. Los técnicos empleados se encargarán de supervisar la seguridad de los bombeos y la eficiencia de los procesos químicos.

La instalación no operará de forma aislada, sino que se integrará en un ecosistema tecnológico avanzado de control. El complejo albergará también un centro de datos y una factoría de inteligencia artificial orientada a la eficiencia.

Esta combinación de almacenamiento físico y gestión digital avanzada optimizará al máximo cada kWh gestionado por la central. Los algoritmos predictivos analizarán la meteorología para anticipar los momentos idóneos de carga del gran depósito líquido.

De este modo, Suiza se posicionará como un nodo clave para la regulación eléctrica de las naciones vecinas del continente. El éxito de esta instalación servirá de modelo para futuros despliegues en otros puntos de la geografía europea.

Las redes eléctricas modernas demandan soluciones a gran escala para poder absorber la cuota creciente de generación renovable planificada. El almacenamiento estacionario mediante tecnologías de flujo líquido se consolida de este modo como una alternativa real. Superados los retos de costes iniciales, estas plantas subterráneas garantizarán que la transición hacia un modelo limpio sea sostenible.