El lavavajillas de gama alta de Xiaomi incluye un proyector, y tiene mucho más sentido del que parece a priori

En España, el interés por los dispositivos inteligentes destinados al hogar ha crecido de manera exponencial en los últimos tiempos. La llegada de nuevas soluciones tecnológicas permite que las tareas cotidianas se transformen en procesos mucho más sencillos y cómodos.

Xiaomi es una de las marcas que más ha apostado por esta tendencia y ha presentado recientemente su nuevo lavavajillas inteligente, un dispositivo que destaca por incluir una funcionalidad propia de los vehículos de alta gama.

Esta característica consiste en la capacidad de proyectar información relevante directamente sobre el suelo de la cocina mientras el aparato está funcionando.

Su estructura permite una integración perfecta en cualquier tipo de mobiliario de cocina moderno. El control del dispositivo se realiza a través de una discreta tira de botones táctiles situada en el borde superior de la puerta.

Esta ubicación facilita el manejo sin romper la estética frontal del electrodoméstico. La innovación más comentada es, sin duda, el pequeño proyector integrado en la parte inferior del chasis.

Este sistema emite una luz que muestra datos como el tiempo restante de lavado o el ciclo seleccionado. Gracias a esta solución, el usuario no necesita acercarse al aparato ni tocar la pantalla para conocer el estado del proceso.

El interior del equipo ha sido diseñado para ofrecer una limpieza profunda mediante tecnologías de presión avanzada. Incorpora tres brazos de chorro de alta presión y cinco vórtices que aseguran que el agua llegue a todos los rincones.

Proyector del lavavajillas Omicrono

La capacidad de carga es otro de los puntos fuertes de este lanzamiento reciente. Puede albergar hasta 130 piezas de vajilla y 18 juegos de cubiertos completos de una sola vez.

Esto lo convierte en una opción ideal para familias numerosas o para aquellos que suelen organizar cenas en casa. El sistema de organización interna cuenta con una cesta de tres niveles diseñada específicamente para optimizar el espacio.

Uno de los programas más destacados es el ciclo rápido de lavado que dura solamente 59 minutos. Este tiempo reducido contribuye a un uso más responsable de los recursos energéticos y del suministro de agua.

Además, el aparato cuenta con un depósito de detergente de 450 mililitros con dosificación automática. Una vez lleno, este compartimento ofrece una autonomía de aproximadamente tres semanas de uso continuado.

Panel de control Omicrono

El dispositivo también incluye funciones de secado y desinfección que se activan con la pulsación de un único botón. La higiene es un factor fundamental en los electrodomésticos actuales y Xiaomi ha puesto especial énfasis en ello.

Como es habitual en los productos de esta firma, la conectividad juega un papel central. El lavavajillas es compatible con la aplicación Xiaomi Home mediante la tecnología Hyperconnect.

Dimensiones del lavavajillas Omicrono

Desde el teléfono móvil, los usuarios pueden monitorizar el progreso del lavado o recibir notificaciones cuando el ciclo haya finalizado. Esta integración permite gestionar el hogar de forma centralizada y remota.

Actualmente, este producto se ha puesto a la venta en el mercado chino con un precio cercano a los 870 euros al cambio. Esta cifra lo posiciona dentro de la gama alta de electrodomésticos de la compañía.

Aunque de momento su disponibilidad está limitada a China, se espera que pronto llegue a otros mercados internacionales. La marca ha comenzado a comercializar otros grandes electrodomésticos como frigoríficos fuera de sus fronteras.

La proyección de datos en el suelo soluciona el problema de los frontales lisos que no ofrecen información visual externa. Muchos modelos actuales ocultan sus controles, dejando al usuario con la duda de cuánto tiempo falta para terminar.

Xiaomi resuelve este inconveniente de una forma creativa y visualmente atractiva. La luz proyectada es nítida y permite una lectura rápida desde varios metros de distancia.

El ruido durante el funcionamiento es otro aspecto que se ha cuidado especialmente en este modelo. Los motores de última generación minimizan las vibraciones para no perturbar el ambiente del hogar.

Lavavajjillas Xiaomi Omicrono

La posibilidad de controlar el gasto de detergente de forma automática evita el desperdicio de producto químico. Esto no solo beneficia al bolsillo del consumidor, sino también al ecosistema marino.

Los sensores internos detectan el nivel de suciedad para ajustar la potencia del agua si es necesario. Esta inteligencia artificial aplicada al lavado es cada vez más común en los aparatos de nueva generación.

El acabado en metal cepillado confiere al lavavajillas un aspecto robusto y elegante a la vez. Es un dispositivo que no solo cumple su función, sino que decora el espacio donde se ubica.

La instalación empotrable garantiza que el electrodoméstico quede perfectamente alineado con los armarios de la cocina. El proyector está calibrado para funcionar en diferentes tipos de suelos, desde madera hasta baldosa.

La claridad de la información proyectada no se ve afectada por la luz ambiental de la cocina. Se trata de un sistema de alta luminosidad diseñado para ser visible incluso a plena luz del día.