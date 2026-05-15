Samsung lanza sus nuevos televisores en España para dominar el mercado con un brutal Micro RGB sin reflejos

Samsung cumple 20 años como líder del mercado mundial de televisores y pretende continuarlo.

Es por ello que acaba de lanzar en España su nuevo catálogo de nuevos modelos donde más allá del formato de gran pulgada destaca una impresionante carrera tecnológica y técnica para llevar la definición de la imagen y el confort visual sin reflejos a un nuevo nivel.

Un despliegue que busca redefinir por completo el centro neurálgico de nuestro salón para que el televisor sea más que la tele, y no sólo haga más cosas, sino que también permita a los usuarios ser el centro de reuniones —especialmente ahora que llega el Mundial—.

Pero si hay un protagonista indiscutible en esta avalancha de novedades es el impresionante modelo Micro RGB .

El futuro está aquí: hola Micro RGB

Si bien el mercado premium ha estado dominado en los últimos años por la madurez de los paneles NeoQLED u OLED, donde Samsung ha jugado un papel fundamental. La compañía surcoreana ha decidido dar un verdadero golpe sobre la mesa ofreciendo la tecnología Micro RGB como punta de lanza.

Se trata de un salto cualitativo mayúsculo ya que utiliza una tecnología de micro LEDs rojos, verdes y azules que se controlan de forma individual y con una mucho mayor densidad que en otros modelos y en la competencia.

El resultado es un control de la luz con una precisión milimétrica que erradica el efecto halo, garantizando negros perfectos, un contraste inigualable y un color radicalmente más natural.

Televisor Micro RGB R95H de Samsung C.F.

Esta tecnología está disponible en las series R95H y R85H, con tamaños de 55 pulgadas a enormes 115 pulgadas. Y es que el formato de gran pulgada ha comenzado a crecer enormemente con Samsung como referencia.

Para dar un rendimiento excelente, especialmente en grandes pulgadas, este televisor cuenta con la tecnología Micro RGB AI Engine Pro que se encarga de ajustar el color, el movimiento y la profundidad de cada escena en tiempo real. Además, las herramientas Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB HDR Pro emplean inteligencia artificial para perfeccionar la imagen fotograma a fotograma.

En un guiño al confort, el modelo R95H incorpora además las certificaciones Safety for Eyes y Circadian Rhythm Display, avaladas por el prestigioso instituto alemán VDE, demostrando que el brillo extremo no tiene por qué ser perjudicial para nuestros ojos.

Adiós reflejos

Al igual que sucedía con el OLED S95F que lanzaron el año pasado, el nuevo televisor Micro RGB de Samsung viene con una de las tecnologías más destacadas del mercado que, una vez que la pruebas, no puedes volver atrás: el antirreflejo.

Samsung ha acabado con uno de los grandes dolores de cabeza a la hora de ubicar un televisor; esos brillos que provocan ventanas o lámparas y que impiden disfrutar bien de la imagen por mucho que el panel sea excelente y logre sacar negros o blancos puros.

La compañía coreana ha expandido su excelente tecnología sin reflejos a un mayor número de categorías premium. Esta característica resulta vital para mantener el nivel de contraste y la intensidad del color intactos sea cual sea la luz ambiental.

Televisor Micro RGB R95H de Samsung C.F.

Otro de los elementos que mejoran la experiencia de usuario es el sistema Vision AI Companion (VAC). Incorpora grandes modelos de lenguaje con IA para que el televisor actúe como un verdadero compañero de entretenimiento capaz de orientarnos sobre qué ver o escuchar de forma contextual.

Tal y como señala Pablo Requejo, director del Área de TV en Samsung Electronics España: "Con la gama 2026 queremos seguir evolucionando la experiencia de televisión hacia algo mucho más inmersivo, inteligente y natural para el usuario". Esto se materializa además en funciones asombrosas como el AI Upscaling Pro, que resucita contenidos de baja resolución dotándolos de un detalle asombroso o el AI Football Mode —ideal para el Mundial— que optimiza la imagen y el sonido en tiempo real.

Democratizando la gama alta

Más allá de la tecnología Micro RGB, la compañía ha hecho una apuesta decidida por democratizar los televisores de gama alta y de grandes pulgadas.



Lo hace con nuevas incorporaciones en OLED, Neo QLED y Mini LED.

La familia OLED de 2026 está capitaneada por el espectacular S99H, un modelo que incorpora un nuevo diseño de "trasera flotante" y que también dispone de la tecnología sin reflejos. Como novedad, este panel OLED estrena la certificación Pantone Validated ArtfulColor y da la bienvenida a la popular Art Store de la marca.

Televisor OLED S99H C.F.

Para los gamers además este modelo es un caramelo gracias a su Ultimate Gaming Pack, que ofrece compatibilidad nativa con plataformas y una sincronización espectacular.

Asimismo, para los usuarios que priman la estética y la integración del televisor en el hogar, la icónica línea The Frame sigue difuminando la frontera entre la tecnología y el arte.

La gran novedad de esta iteración es el The Frame Pro (LS03HW), que estrena panel Neo QLED Mini LED, sistema One Connect Inalámbrico —lo que acaba con los cables en la pared— y debuta en un tamaño de 55 pulgadas ideal para simular una galería de arte en el salón.

Por su parte, la gama Neo QLED incorpora modelos como el QN80H de hasta 100 pulgadas, así como el QN70H. Avalados por TÜV Rheinland como televisores Real QLED, combinan retroiluminación Quantum Mini LED con el potente procesador NQ4 AI para exprimir al máximo el volumen de color, garantizando picos de brillo sostenidos que otras tecnologías, sencillamente, no alcanzan.

Samsung OLED S95H C.F.

Además, pensando en ajustar presupuestos sin renunciar a la inteligencia artificial, Samsung lanza la serie Mini LED con los modelos M80H (hasta 144Hz) y M70H, acercando estas altas prestaciones a un espectro de consumidores mucho mayor.

Un detalle interesante es que Samsung ha anunciado que los modelos compatibles disfrutarán de hasta 7 años de actualizaciones del sistema operativo Tizen, todo ello bajo el paraguas de seguridad que proporciona Samsung Knox. Una declaración de intenciones en un momento en el que el ritmo de renovación de televisores se acelera y las funciones para usarlo son fundamentales.

Por último, y siendo consciente que la experiencia visual necesita un sonido acorde, Samsung ha presentado los altavoces lifestyle Music Studio 7 y 5. El Music Studio 7 ofrece audio inmersivo de 3.1.1 canales con Dolby Atmos y compatibilidad con Q-Symphony, permitiendo emparejar hasta cinco dispositivos simultáneamente para montar una sala de cine en casa. Por su parte, el compacto Music Studio 5 promete unos bajos sorprendentes pese a su tamaño.