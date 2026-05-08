John Ternus, próximo CEO de Apple, a sus empleados: "Estamos a punto de cambiar el mundo una vez más"

Apple lleva casi dos décadas liderando la industria de los móviles. Y alrededor del iPhone ha creado una serie de accesorios de gran éxito, con los AirPods y el Apple Watch como buenos ejemplos.

Pero hay momentos que marcan un antes y un después. Apple, la compañía que bajo el mando de Tim Cook se convirtió en la más valiosa del mundo apostando por la continuidad y el refinamiento, está a punto de abrir un nuevo capítulo.

Y no lo hará solo con un cambio de liderazgo hacia John Ternus, sino con una apuesta de hardware que, a priori, suena a ciencia ficción: unos AirPods con cámaras integradas.

Según las últimas filtraciones de Mark Gurman, uno de los periodistas con mejores fuentes en Apple, la empresa ha alcanzado las etapas finales del desarrollo de estos nuevos auriculares.

No se trata de un experimento de laboratorio, sino de un proyecto que ha entrado en la fase DVT (Design Validation Testing). Esto significa que el diseño está prácticamente cerrado y que Apple ya está probando prototipos casi definitivos antes de pasar a la producción en masa. Estamos ante el que será, probablemente, el primer dispositivo wearable de Apple diseñado específicamente para la era de la inteligencia artificial.

Unos ojos para Siri

Muchos se preguntarán para qué queremos cámaras en las orejas. La respuesta no está en la fotografía ni en los vídeos para redes sociales.

De hecho, Apple ha dejado claro en sus pruebas internas que estas cámaras no están diseñadas para que el usuario tome fotos. Su función es mucho más profunda: ser los ojos de Siri.

Apple Intelligence. Apple Omicrono

Las cámaras, situadas estratégicamente en ambos auriculares, permitirán al asistente digital ver lo mismo que el usuario. Gracias a sensores de baja resolución, el sistema podrá captar información visual del entorno para procesarla mediante modelos de IA.

Imaginad estar en la cocina, mirar unos ingredientes y preguntar: "Siri, ¿qué puedo cocinar con esto?". O ir caminando por una ciudad desconocida y que el sistema, al reconocer un monumento, te de una instrucción precisa: "Gira a la derecha después de la catedral".

Esta tecnología es la respuesta directa de Apple a los avances de OpenAI y Meta, quienes ya están explorando el terreno de los wearables con capacidades visuales. Sin embargo, Apple juega con la ventaja de la integración.

Los AirPods ya son un éxito masivo, un estándar de facto en la industria, y añadirles capacidades de inteligencia visual es un movimiento lógico para revitalizar un producto que, tras años de liderazgo, empezaba a tocar techo en cuanto a funcionalidades puramente de audio.

Diseño y desafíos técnicos

En cuanto al aspecto físico, los rumores indican que estos nuevos AirPods mantendrán una estética muy similar a lo que esperamos de los AirPods Pro 3, aunque con una diferencia notable: tallos ligeramente más largos. Este cambio es necesario para alojar los módulos de cámara y los componentes adicionales de procesamiento.

A diferencia de las Apple Vision Pro, estos auriculares no contarán con control gestual mediante las manos, centrándose exclusivamente en la interacción por voz y la inteligencia contextual.

AirPods Pro 3 C.F. Omicrono

El proyecto lleva unos cuatro años en desarrollo y, originalmente, Apple planeaba lanzarlos en la primera mitad de este año. Sin embargo, el retraso en la renovación de Siri obligó a posponer los planes. Ahora, con una Siri vitaminada gracias a la tecnología de Gemini de Google, el horizonte parece despejado para un lanzamiento que podría coincidir con el gran evento de septiembre.

No obstante, Apple se enfrenta a una escasez global de componentes, especialmente en lo que respecta a chips de memoria. Sus equipos de operaciones están trabajando a contrarreloj para asegurar el suministro necesario, ya que las previsiones internas apuntan a una demanda masiva.

La privacidad como pilar fundamental

Introducir cámaras en un dispositivo tan íntimo como unos auriculares levanta, inevitablemente, ampollas en términos de privacidad. Apple es consciente de que el estigma de los "Glassholes" (aquellos usuarios de las Google Glass que grababan sin consentimiento) sigue presente en la memoria colectiva.

Para mitigar esto, Apple ha integrado un pequeño LED en los auriculares que se encenderá siempre que el dispositivo esté captando datos visuales para enviarlos a la nube.

Es una solución similar a la que ya vemos en los portátiles MacBook, pero miniaturizada. O lo que hacen las gafas RayBan Meta. El reto aquí es la visibilidad: en un dispositivo tan pequeño, habrá que ver si ese indicador es realmente efectivo para avisar a los que rodean al usuario o si pasará desapercibido.

El inicio de la era de John Ternus

Este lanzamiento no es solo una cuestión de producto; es una declaración de intenciones política dentro de la empresa. El 1 de septiembre, John Ternus asumirá oficialmente el cargo de CEO de Apple, sustituyendo a Tim Cook. Ternus, que ha sido el arquitecto de gran parte del hardware de Apple en la última década, llega con una energía renovada.

John Ternus, CEO de Apple Reuters Omicrono

En eventos internos recientes, Ternus ha asegurado a los empleados que Apple está en una posición similar a la que vivió con el lanzamiento del iPhone o el iPad. "Estamos a punto de cambiar el mundo una vez más", ha llegado a decir. Bajo su mando, la compañía tiene una hoja de ruta agresiva que incluye unos diez grandes productos, entre los que se encuentran MacBooks con pantalla táctil, el esperadísimo iPhone plegable y, por supuesto, esta nueva hornada de dispositivos con IA.

Los AirPods con cámaras son la punta de lanza de esta estrategia. A ellos les seguirán unas gafas inteligentes y se espera que un colgante con cámara, pero los auriculares serán los primeros en llegar al mercado debido a su base de usuarios ya establecida. La apuesta es arriesgada, pero si alguien puede convencer al público de que llevar cámaras en las orejas es el futuro, esa es Apple.