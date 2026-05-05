Colin Angle, creador de la Roomba: "Quiero sentir que la máquina que estoy creando realmente se preocupa por mí"

Colin Angle, quien fuera el líder indiscutible de la empresa creadora de las famosas Roomba, iRobot, durante casi tres décadas, ha decidido emprender un camino radicalmente distinto al de la limpieza automatizada.

Tras dejar la compañía en 2024, su nuevo proyecto denominado Familiar Machines & Magic busca transformar objetos inanimados en compañeros capaces de generar vínculos afectivos.

El primer prototipo de esta empresa se aleja de la estética funcional del aspirador circular para adoptar una forma orgánica de cuatro patas. Se trata de una criatura de ojos grandes y pelaje suave que imita el comportamiento de un perro doméstico para fomentar la cercanía.

Angle sostiene que su objetivo principal es construir una relación entre humanos y máquinas que sea fundamentalmente diferente a la que existe con un electrodoméstico común. El inventor desea que el usuario sienta que la máquina realmente se preocupa por su bienestar personal.

A diferencia de los asistentes inteligentes actuales, este robot no utilizará la palabra hablada para comunicarse con sus dueños. Su interacción se basará en una inteligencia emocional capaz de reaccionar ante las acciones y sentimientos de las personas de forma no verbal.

El nombre elegido para este dispositivo es Familiar, término que alude directamente a los compañeros animales de naturaleza sobrenatural de las leyendas. Esta denominación refleja la ambición de crear una nueva categoría de robots entrenados para responder al tono de voz y al lenguaje corporal.

La tecnología que impulsa al Familiar permite que el robot interprete el ambiente general o la situación de una habitación antes de decidir cómo actuar. Este nivel de conexión es lo que, según sus creadores, permitirá que las máquinas asuman roles de apoyo que requieren una confianza profunda.

Familiar WSJ

En una primera etapa, la empresa planea dirigir sus productos hacia el mercado de la monitorización de personas dependientes o ancianos que viven en soledad. También consideran que el robot puede ser una herramienta valiosa para individuos interesados en mejorar su propio bienestar emocional diario.

A largo plazo, la estrategia de Angle contempla la posibilidad de licenciar esta inteligencia artificial emocional a otras compañías del sector tecnológico. El prototipo mostrado recientemente en una conferencia de tecnología es todavía una versión preliminar sujeta a cambios significativos antes de su comercialización.

El panorama actual sugiere que no estamos lejos de un futuro donde los drones entreguen paquetes y convivamos estrechamente con robots humanoides. La propuesta de Familiar Machines introduce la idea de que la monitorización de seres queridos pueda ser compartida con acompañantes robóticos.

Un ejemplo ilustrativo de esta visión es imaginar un reloj inteligente que tuviera piernas y pudiera seguir al usuario por la casa. En lugar de una simple vibración, el dispositivo podría acariciar suavemente la mano del dueño para recordarle que debe levantarse.

Familiar WSJ

A pesar de las ventajas evidentes en el cuidado de la salud, surgen preocupaciones legítimas sobre la excesiva dependencia tecnológica para satisfacer necesidades emocionales. Los fundadores de la empresa defienden que la ausencia de palabras hace que el robot sea más similar a personajes inofensivos de la ciencia ficción.

La historia de los robots de compañía está marcada por numerosos fracasos comerciales que terminaron convirtiéndose en residuos electrónicos. Modelos anteriores como el perro Aibo de Sony o el altavoz inteligente Jibo no lograron mantenerse en el mercado doméstico.

El desafío más grande para estos productos es que las mascotas de carne y hueso ya cumplen eficazmente con las necesidades afectivas de los humanos. Sin embargo, Chris Jones, cofundador de la nueva empresa, argumenta que las capacidades actuales de la inteligencia artificial cambian el escenario por completo.

Los sistemas modernos de IA generativa pueden interpretar escenas completas de una manera que era imposible hace apenas unos años. Mientras que los antiguos aspiradores sufrían para reconocer objetos simples como calcetines, los modelos actuales poseen un entendimiento rico del entorno.

Bocetos del diseño de Familiar WSJ

Esta evolución tecnológica permite que el robot no solo detecte obstáculos, sino que comprenda expresiones faciales, la dirección de la mirada y los gestos de las personas. La máquina es capaz de discernir contextos complejos del comportamiento humano para actuar en consecuencia.

Jones describe situaciones donde el robot debe decidir si acercarse a saludar o mantenerse a una distancia prudencial dependiendo del estado del dueño. Si una persona llega cansada y cargada de bolsas, el Familiar entenderá que no es el momento adecuado para buscar afecto.

A diferencia de los altavoces estáticos, este robot se moverá libremente por el hogar observando las interacciones de los habitantes. Esta observación constante le permite construir lo que los desarrolladores llaman un gráfico social de la unidad familiar.

El hecho de tener un robot con cámaras y micrófonos recorriendo todas las habitaciones de una casa plantea serios interrogantes sobre la privacidad de los usuarios. La empresa afirma haber adoptado un enfoque de privacidad desde el diseño para mitigar estos riesgos.

Por defecto, el dispositivo no envía datos a la nube, procesando la mayor parte de la información de manera local dentro del propio hardware. Este tipo de procesamiento, conocido como Edge AI, es similar al que utilizan algunos smartphones para tareas rápidas que no requieren mucha potencia de cálculo.

Al no tener que ejecutar modelos de lenguaje masivos para hablar, el robot puede concentrarse en tareas especializadas de reconocimiento emocional. El sistema está diseñado para identificar si alguien está feliz o triste y si una discusión está ocurriendo en su presencia.

La programación de estos comportamientos es extremadamente compleja, similar a los algoritmos que guían a los vehículos autónomos en intersecciones difíciles. Expertos en robótica procedentes de la industria del entretenimiento han trabajado para asegurar que los movimientos del Familiar sean inofensivos.

La velocidad de aproximación y el parpadeo de los ojos se han calibrado basándose en el comportamiento de animales reales para generar confianza. Iniciar una interacción con un humano de manera natural sigue siendo uno de los problemas más difíciles de resolver en la ingeniería actual.

Familiar WSJ

Existe un debate ético sobre si es responsable construir sistemas que nos conozcan íntimamente y en los que depositemos una confianza creciente. Los directivos de la empresa opinan que los humanos ya sienten afecto por objetos inanimados de su vida cotidiana, como plumas o coches.

La apuesta de Familiar Machines se basa en la tendencia natural del ser humano a encariñarse con las máquinas que le facilitan la vida. Angle recurre a la metáfora cinematográfica del creador que intenta convertir la ilusión en algo mágico y tangible para el mundo real.

Este nuevo capítulo en la carrera del inventor del Roomba busca demostrar que la robótica puede ir más allá de la mera utilidad práctica. El éxito de esta propuesta dependerá de la capacidad del público para aceptar a un ente artificial como parte de su núcleo emocional.