La herramienta multiusos con forma de martillo: esconde 10 utensilios, está hecha de titanio y cuesta tan solo 162 euros

Las multiherramientas han evolucionado con el paso del tiempo, pasando de ser simples navajas suizas a auténticas piezas de ingeniería, como una con forma de tenedor, otra que parecen palillos u otra nueva similar a un martillo que esconde 10 utensilios.

Eck Studio, una firma de Hong Kong, ha creado el Eck Hammer: un martillo híbrido que desafía las leyes del tamaño para ofrecer una versatilidad profesional en apenas 12 centímetros de largo, y que se encuentran actualmente en búsqueda de financiación a través de la plataforma Kickstarter.

La principal innovación de este dispositivo reside en su construcción. El chasis está mecanizado íntegramente en titanio de grado 5, un material aeroespacial que ofrece una relación resistencia-peso inalcanzable para el acero convencional. Sin embargo, el equipo de diseño era consciente de que el titanio, aunque robusto, no es el material óptimo para recibir impactos secos y repetidos contra superficies duras.

Para solucionar este inconveniente, el Eck Hammer utiliza un sistema de cabezales intercambiables fabricados en acero 440C. Este tipo de acero es extremadamente resistente al desgaste y mantiene su integridad estructural tras miles de golpes.

El usuario puede alternar entre dos configuraciones según la tarea: un cabezal de impacto de 170 gramos para trabajos de fuerza, como clavar piquetas en un camping, o un cabezal de precisión más ligero para tareas de electrónica o maquetismo. Además, para proteger superficies delicadas, el kit incluye tapas de silicona que amortiguan el golpe sin dejar marcas.

A pesar de su nombre, el Eck Hammer no es solo un martillo. Los diseñadores han aprovechado la estructura para integrar una llave ajustable de alta capacidad. Gracias a un mecanismo de tornillo roscado diseñado para minimizar el deslizamiento, la mordaza puede abrirse hasta los 33 milímetros.

Esto permite apretar o aflojar la gran mayoría de tuercas y tornillos de una vivienda, eliminando la necesidad de cargar con una llave inglesa convencional. El cuerpo del martillo funciona también como un centro de medición.

Cuenta con una escala de precisión tipo calibrador, una regla imperial de 81 mm y otra métrica de 90 mm grabadas con láser para evitar el desgaste. En la base, el dispositivo esconde un punzón táctico de alta dureza.

Este elemento no solo sirve para marcar materiales difíciles como el vidrio o el metal antes de perforar, sino que en situaciones de emergencia puede utilizarse como un rompevidrios eficaz para salir de un vehículo.

El diseño del Eck Hammer ha sido pensado para ser transportado sin molestias. Con un peso total de entre 197 y 237 gramos (dependiendo del cabezal instalado), su masa es equivalente a la de un iPhone 15 Pro Max.

Esto permite llevarlo en el bolsillo del pantalón o en una funda de cuero para el cinturón sin notar el lastre característico de las herramientas tradicionales. Además, cuenta con orificios para cordones de seguridad y ranuras para tubos de tritio, que permiten que la herramienta brille en la oscuridad de forma ininterrumpida durante dos décadas.

Este gadget ya ha superado con éxito su fase de financiación y los primeros patrocinadores pueden adquirirlo actualmente por un precio de 162 euros, lo que supone un ahorro significativo frente a los 248 euros que costará una vez llegue al mercado minorista. Además, el estudio prevé que las primeras unidades comiencen a enviarse a los usuarios a partir de septiembre de este año.