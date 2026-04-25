El invento perfecto para ir de acampada: una pequeña bomba de 22 gramos que puede inflar una colchoneta en 75 segundos

Cuando se va de acampada, cada gramo cuenta. Por eso, los dispositivos compactos y ligeros se han convertido en un aliado cada vez más valioso para senderistas y campistas, y la nueva Nitecore AP01 encaja justo en esa idea: un diminuto inflador fácil de transportar y pensado para hinchar una colchoneta en apenas 75 segundos.

Nitecore ha presentado la AP01, una nueva bomba de aire ultraligera diseñada para quienes buscan reducir al máximo el peso de su equipo sin renunciar a cierta comodidad en exteriores. Con solo 22 gramos de peso, este pequeño accesorio apunta directamente al público que practica camping, senderismo o escapadas al aire libre y quiere evitar cargar con herramientas voluminosas.

La idea detrás de la AP01 es sencilla: ofrecer una solución mínima para inflar colchonetas y otros accesorios hinchables sin tener que depender del esfuerzo manual. Para conseguirlo, Nitecore ha eliminado la batería integrada y ha optado por un sistema de alimentación externa mediante USB-C, de manera que el dispositivo puede conectarse a un móvil o a una batería portátil.

Se trata de un inflador con unas dimensiones de apenas 4 centímetros de largo por 3 de ancho que, pese a sus dimensiones, promete inflar una colchoneta en unos 75 segundos, una velocidad más que suficiente para quienes valoran sobre todo la rapidez al montar el campamento.

Además, el dispositivo también puede utilizarse para avivar el fuego, un extra que amplía su utilidad en rutas y pernoctaciones al aire libre.

La pequeña bomba de cápsula Nitecore AP01. Nitecore Omicrono

La AP01 sale al mercado por 31,95 dólares (unos 27,16 euros al cambio), una cifra relativamente contenida dentro de un segmento en el que este tipo de soluciones compactas puede dispararse con facilidad.

Aun así, el mercado de las microbombas de aire sigue siendo muy competitivo y existen alternativas todavía más ligeras, aunque normalmente sacrifican parte de la potencia o la velocidad de inflado.

Ahí está precisamente la clave de este tipo de gadgets: encontrar el equilibrio entre peso, rendimiento y precio. Para algunos usuarios, una bomba de 22 gramos puede parecer una rareza; para otros, especialmente para quienes hacen acampadas frecuentes o buscan optimizar cada centímetro de la mochila, puede convertirse en un accesorio muy útil.

La AP01 no reinventa la categoría, pero sí refuerza una tendencia clara: cada vez hay más dispositivos pensados para hacer más fácil la vida en la montaña sin castigar el equipaje. Y en ese terreno, Nitecore vuelve a demostrar que el mercado ultraligero todavía tiene margen para apretar un poco más.