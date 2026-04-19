Adiós al agua embotellada: esta pajita convierte la convierte en potable con cada sorbo y es ideal para llevar de excursión

Con la llegada del buen tiempo a España, salir de excursión a explorar la naturaleza, recorrer senderos o descubrir paisajes únicos es una de las mejores formas de desconectar del día a día. Sin embargo, cuando estás lejos de la civilización, hay algo que nunca puede faltar: el agua.

Beber de ríos o manantiales puede parecer tentador en medio de una caminata, pero no siempre es seguro, ya que el agua puede contener bacterias o parásitos. Por eso, muchos excursionistas recurren a botellas con filtros integrados, una solución práctica pero algo voluminosa.

Ahora, una nueva innovación lleva la comodidad al siguiente nivel: una pajita ultraligera de apenas 20 gramos capaz de convertir el agua directamente en potable con cada sorbo.

LifeStraw, compañía especializada en soluciones de filtración para exteriores, ha presentado el Sip Essential, su filtro de agua más ligero hasta la fecha, con un peso de apenas 20 gramos, que llega en formato pajita.

Este dispositivo está fabricado en plástico sin BPA (bisfenol A) y silicona en lugar del acero inoxidable del modelo anterior. Unos materiales que permiten reducir el peso de forma drástica, manteniendo unas dimensiones de 27,4 centímetros de largo y 1,3 cm de ancho.

La pajita de supervivencia LifeStraw. LifeStraw Omicrono

El funcionamiento de Sip Essential es sencillo: basta con introducir la pajita directamente en cualquier fuente de agua natural y beber. El sistema de filtrado integrado elimina el 99,999999% de las bacterias, el 99,999% de los parásitos y el 99,999% de los microplásticos en tiempo real, sin necesidad de pastillas, esperas ni mecanismos adicionales.

Eso sí, conviene aclarar sus limitaciones: el Sip Essential filtra el agua, pero no la purifica. Esto significa que no elimina virus, por lo que no es la solución ideal para zonas con altos niveles de contaminación viral. Además, el usuario debe evitar que el agua sin filtrar entre en contacto con labios o boca durante el proceso.

La capacidad de filtración del dispositivo es otra de sus claves: alcanza los 1.000 litros, suficiente para cubrir el consumo de agua potable de una persona durante aproximadamente un año, según la empresa.

Además, las tapas protectoras en ambos extremos garantizan su higiene cuando no está en uso. Con un coste de 19,95 dólares (unos 16,93 euros al cambio), este invento es ideal para senderistas, ciclistas de montaña o cualquier persona que practique actividades outdoor con equipaje minimalista.

El Sip Essential resuelve con elegancia uno de los problemas más críticos de la aventura en la naturaleza: el acceso a agua potable segura cuando menos te lo esperas.