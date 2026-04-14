MOVA presenta en Europa su gama de robots aspiradores, limpiapiscinas, soluciones de energía solar e impresión 3D

Los robots aspiradores llevan años prometiendo liberarnos de la escoba y la fregona. Sin embargo, siempre han tenido un talón de Aquiles: los rincones y los bordes, esos espacios donde ninguna máquina puede compararse con las habilidades humanas para la limpieza.

MOVA, la marca de soluciones inteligentes para el hogar nacida bajo el paraguas de Dreame, ha aprovechado su puesta de largo en Europa para asegurar que ese problema tiene solución. De paso, ha hecho una demostración de poderío, ampliando las categorías de productos a todo lo imaginable, desde productos de belleza hasta cafeteras o dispositivos para mascotas.

La compañía china, conocida en algunos mercados europeos pero todavía por descubrir para la mayoría de los consumidores españoles, ha elegido Hamburgo para dar el pistoletazo de salida a una expansión que va mucho más allá de los robots aspiradores y cortacésped con los que inició su andadura hace solo un año, cuando se presentó en el CES de 2025.

Su nueva propuesta, que sigue implicando apostar por productos más asequibles y con especificaciones más modestas que los de Dreame, es construir un ecosistema completo de dispositivos conectados bajo el lema "más allá del límite".

Kurt Wang, director de Ventas para Europa Occidental, lo resumió así durante la keynote: "Nuestro enfoque es pasar de productos individuales a un ecosistema conectado, y de competir en especificaciones a ofrecer una experiencia de usuario muy avanzada".

El robot para conquistarlos a todos

El robot aspirador V70 Ultra Complete concentró todas las miradas como la gran estrella del evento y el mejor ejemplo de esa filosofía. Su principal novedad es el sistema MaxiReachX, que incorpora dos innovaciones diseñadas precisamente para atacar el problema de los espacios difíciles.

La primera es una extensión de mopa de 16 cm que, gracias a su perfil ultradelgado y su sistema adaptativo multiángulo, es capaz de triplicar la limpieza en los bordes y navegar con precisión alrededor de muebles y objetos delicados.

El robot aspirador MOVA V70 Ultra Complete. Ismael Marinero Omicrono Hamburgo (Alemania)

La segunda es un cepillo lateral de 12 cm que se despliega automáticamente al detectar huecos estrechos, permitiendo al robot introducirse en espacios de tan solo 3,8 cm, algo que hasta ahora se consideraba imposible en esta categoría.

El V70 Ultra Complete va más allá: ofrece una potencia de succión de 40.000 Pa, supera obstáculos de hasta 9 cm de altura y reconoce más de 300 tipos de objetos para una planificación de ruta verdaderamente inteligente.

Un momento de la presentación de los nuevos productos de MOVA. I.M. Omicrono Hamburgo (Alemania)

Su batería de 6.400 mAh carga un 30% más rápido que la generación anterior y cuenta con reanudación automática tras cada carga.

Por su parte, el sistema EcoCyclone elimina, además, las bolsas desechables y permite hasta 100 días de uso sin necesidad de mantenimiento, reduciendo también el impacto ambiental.

El robot para hogares más exigentes

Junto al V70, MOVA presentó el Z70 Ultra Roller Complete, sucesor del Z60 y pensado para viviendas de mayor tamaño y limpieza más intensa.

Su mejora más relevante es la circulación continua de agua limpia a alta presión durante todo el proceso de fregado, resolviendo así uno de los problemas más habituales en robots con función de mopa: el agua sucia reutilizada que ensucia en lugar de limpiar.

El robot aspirador MOVA R70 Roller Complete I.M. Omicrono Hamburgo (Alemania)

El Z70 incorpora también el sistema de doble extensión MaxiReach para mejorar la cobertura en bordes y esquinas, sensores laterales para un seguimiento preciso de las paredes y una compresión adaptativa del rodillo de 52 mm que garantiza un contacto más firme con el suelo.

En cuanto a potencia, ofrece una succión de 36.000 Pa, una presión descendente de 18 N y un 30% más de autonomía frente al modelo anterior.

La expansión de MOVA alcanza también el exterior de la vivienda. El robot limpiapiscinas Rover X10 es capaz de gestionar siete tareas de mantenimiento de forma autónoma: limpieza de superficie, paredes, fondo, línea de flotación, escalones, esquinas y pendientes.

Con una capacidad de procesamiento de 38.000 litros por hora, su sistema AquaScan mapea la piscina en 360 grados para calcular las rutas más eficientes.

El robot limpiacristales MOVA X10 I.M. Omicrono Hamburgo (Alemania)

De adaptarse a los contornos de cada piscina se encarga el sistema de cepillos EdgeDrive, mientras que la inteligencia PoolNav gestiona las superficies subacuáticas más complejas. En cuanto al precio, parece acorde a sus características innovadoras: 2.499 euros.

Un ecosistema que crece

El evento incluyó además varios productos que amplían el ecosistema de MOVA hacia nuevos territorios. Uno de los más sorprendentes es el sistema de energía solar LumeGret, que promete una instalación plug-and-play en apenas 30 minutos y sin necesidad de electricista.

Incorpora optimización mediante inteligencia artificial y compatibilidad con la carga de vehículos eléctricos de hasta 2,5 kW.

Otra de las sorpresas del evento fue la presentación de la impresora 3D Palette 300 multimaterial 12 en 1, que alcanza los 800 mm/s con una reducción del 90% en residuos frente a sistemas convencionales, y es capaz de trabajar con hasta 36 colores y 12 materiales distintos, desde PLA hasta fibra de carbono.

Los productos para mascotas de MOVA. I.M. Omicrono Hamburgo (Alemania)

Pero la que llamó más la atención fue la sección específica para hogares con gatos. Se trata de un arenero automático que combina un sistema de purificación del aire con membrana de bioenzimas para eliminar olores y gérmenes, y se detiene automáticamente si detecta la presencia del gato.

Su cubo de residuos de 11 litros permite hasta 14 días de uso sin mantenimiento, y su diseño antiadherente facilita la extracción de la bolsa sin tener que ensuciarse las manos.

En cuanto a la disponibilidad de los productos en España, el V70 Ultra Complete llegará en mayo de 2026 con un precio de 1.399 euros. El resto de categorías también estarán representadas en el mercado español y se irán incorporando a lo largo del segundo trimestre, aunque todavía quedan por confirmar los precios y disponibilidad definitiva de cada uno de ellos.