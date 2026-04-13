Apple quiere dejar en ridículo a las Meta Ray-Ban: sus gafas inteligentes serán más lujosas, originales y útiles

El reinado de Meta en el nuevo sector de las gafas inteligentes puede estar cerca de terminar; no solo tendrá nueva competencia con las próximas gafas de Google y Samsung basadas en Android Wear, sino que Apple también se sumará con su propia alternativa.

Mark Gurman de Bloomberg ha revelado los planes de Apple para meterse en el sector de las gafas inteligentes con un producto muy superior al de la competencia; al igual que ha ocurrido con otros de sus productos, Apple llegará tarde, pero ofrecerá un producto mejor diseñado e integrado en su plataforma.

Y es que, inicialmente, Apple no iba a lanzar sus propias gafas inteligentes. Los ambiciosos planes originales del Vision Products Group fundado hace una década consistían en lanzar primero unos cascos de realidad aumentada conectados al iPhone, unos cascos de realidad mixta de gama alta, y finalmente unas gafas de realidad aumentada.

En la práctica, el único dispositivo que se ha hecho realidad es el segundo, las Apple Vision Pro. Pero en el 2022, pocos meses después del lanzamiento de las Ray-Ban Stories, Apple decidió iniciar el desarrollo de unas gafas inteligentes más simples sin pantalla integrada.

Las primeras gafas inteligentes de Apple serán similares a las de Meta, en el sentido de que están diseñadas para ser usadas a diario con funciones como la captura de fotos y vídeos, la sincronización con un smartphone para editar y compartir contenido, llamadas de teléfono con los micrófonos y altavoces integrados, reproducción de música, y asistente de voz, que será el nuevo Siri basado en la tecnología de Google Gemini.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, usa las gafas Meta Ray-Ban Display mientras pronuncia un discurso de presentación de la nueva línea de gafas inteligentes en California el 17 de septiembre de 2025. Reuters

Las gafas de Apple también contarán con cámaras integradas, y de hecho, forman parte de una nueva estrategia de dispositivos basados en IA junto con los nuevos AirPods con cámara y un pendiente con cámara.

Estos dispositivos usarán las cámaras para interpretar el entorno del usuario y ofrecer ayuda contextual usando Siri y Apple Intelligence, con funciones como recordatorios y navegación paso a paso.

Apple llegará tarde a este sector, por detrás no sólo de Meta sino de Google y Samsung, pero eso no es algo nuevo para la compañía, y de hecho, forma parte de su estrategia como ya hemos visto con el iPhone, el iPad, y el Apple Watch. La idea es la misma que con esos productos: ofrecer un dispositivo de mayor calidad y completamente integrado con la plataforma de Apple, y concretamente, el iPhone.

Eso implica que Apple ha decidido encargarse en solitario del diseño y el desarrollo de sus gafas, a diferencia de Meta (que depende de EssilorLuxottica y sus marcas como Ray-Ban para las monturas), y de Google (que solo aporta el software y deja en manos de sus aliados la creación del hardware y las monturas).

El equipo de diseño de Apple ha creado cuatro tipos diferentes de monturas, aunque no todas llegarían al mercado. Entre los diseños se encuentra una montura rectangular al estilo de las Ray-Ban Wayfarers, unas gafas más finas al estilo de las usadas por el CEO de Apple, Tim Cook, unas circulares grandes y unas ovaladas más pequeñas.

Las gafas están fabricadas en acetato, un material más duradero y lujoso, lo que las diferenciará de las gafas de plástico de sus rivales, y estarán disponibles en varios acabados y colores.

El objetivo de Apple es crear un producto fácilmente reconocible, y eso se puede notar en las cámaras, que estarían orientadas en vertical y rodeadas de luces, a diferencia del diseño circular de las gafas de Meta.