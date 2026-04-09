Dyson quiere que te olvides del aire acondicionado: lanza un ventilador que cabe en tu mano para usar en todas partes

Llega el buen tiempo y con él, el calor. Dyson lo sabe y va directo con una solución práctica y personal: su primer ventilador de mano, el Dyson HushJet Mini Cool.

Diseñado para usarlo en todas partes, se trata de un pequeño ventilador de reducidas dimensiones y 212 gramos de peso pensado en un uso para llevarlo colgado, tenerlo en la mano o dejarlo sobre el escritorio ya que cuenta con tres modalidades para ser utilizado.

Pese a su diseño compacto, integra un motor de corriente continua sin escobillas que gira hasta 65.000 RPM logrando devolver hasta 25 m/s. Sin embargo, lo más interesante es la capacidad de orientar el aire a donde se desea. Favorece el flujo de aire focalizado y potente, reduciendo las turbulencias; con un perfil acústico más silencioso y reducción del ruido de alta frecuencia.

Dispone de cinco velocidades, además de un modo Boost para una potencia extra, siendo posible personalizar el flujo de aire adaptándolo a cualquier entorno. Todo con una autonomía de 6 horas (5.000 mAh) y recarga completa en 3 horas.

Tan importante como la potencia es la acústica. La obsesión de Dyson por el sonido se traduce en confort auditivo: con la boquilla HushJet se reduce la frecuencia, elimina los zumbidos agudos y silencia los motores. El resultado es un flujo de aire potente y silencioso. En concreto, produce 52 decibelios en velocidad 1 y hasta 72,5 a máxima potencia.

Formas de usar el ventilador de Dyson Dyson Omicrono

Pensando en el uso en cualquier lugar, el HushJet Mini Cool incluye una serie de accesorios que facilitan ser usado en diferentes escenarios. En concreto, viene con un cordón para el cuello, un soporte de carga que sirve como base para poner en una mesa, el cable de carga USB-C y una bolsa de viaje.

Dyson irá más allá y ha anunciado una serie de accesorios opcionales, entre los que dispondrá de un soporte universal diseñado para fijarse a elementos variados como cochecitos de bebé, así como un clip de sujeción que permitirá enganchar el ventilador de forma segura a correas de bolsos o chaquetas.

Jake Dyson, ingeniero jefe explicaba con respecto a este lanzamiento que: “desde 2009, hemos estado obsesionados con el flujo de aire, dominando su proyección, reduciendo las turbulencias y perfeccionando la tecnología térmica. HushJet Mini Cool es la culminación de este viaje: un flujo de aire potente, diseñado para una vida dinámica y ofreciendo la mejor tecnología en la palma de la mano”.

Igualmente importante para Dyson es el diseño. Cómo luce su nuevo producto, y es por ello que el ventilador portátil estará disponible en tres acabados: azul, rojo y nácar.

Colores del ventilador de Dyson Dyson

El primero combina azul cobalto con azul marino, y es la opción más discreta y sobria, que busca la elegancia y el equilibrio. El carmesí es una evolución vibrante del clásico rojo Dyson, que cobra vida con un acabado mate combinado con un azul cielo que aporta un llamativo contraste. Por último, la opción del blanco suave transmite calma y calidez, más refinada y pensada para combinar con todo.

"Queríamos crear acabados que evocaran emoción y contexto. Contrastes atrevidos para transmitir confianza, tonos profundos para aportar sofisticación y matices suaves para generar calma. Se trata de hacer que la ingeniería sea algo personal", explica Holly Holmes, ingeniera de CMF de Dyson.

Con respecto al precio y a la disponibilidad, el HushJet Mini Cool se puede comprar ya en España a un precio de 99 euros.