Apple va a cambiar el mercado de móviles para siempre: el iPhone Fold ya está en producción para el 2026

El 2026 puede ser el año de la verdad para los smartphones plegables. Aunque no se trata de un concepto precisamente nuevo, con fabricantes como Samsung y OPPO apostando por estos dispositivos durante años, es ahora que llegará el dispositivo que puede convencer a los usuarios: el iPhone Fold.

El primer plegable de Apple es un secreto a voces en la industria, que ya se está preparando para el dispositivo que realmente puede popularizar este formato; aunque tendremos que esperar un poco para comprobar si puede conseguirlo.

Y es que en las últimas horas se han publicado dos filtraciones que parecen contradicciones, pero que tienen mucho sentido. Por una parte, Apple ya habría iniciado el proceso de producción del iPhone en las fábricas de Foxconn.

Esta filtración, proveniente de la red social china Weibo e Instant Digital, afirma que "el iPhone Fold ya no es un rumor y es un producto real", con el inicio de producción en Foxconn, el fabricante habitual de productos de Apple durante los últimos años.

Sin embargo, hay que aclarar que eso no significa necesariamente que el iPhone Fold vaya a llegar a las tiendas pronto; de hecho, la filtración indica que cuando se habla de "producción", en realidad se refiere a "producción de prueba".

En otras palabras, no es que Foxconn se haya puesto a producir el iPhone Fold de manera masiva, sino que se trata de una pequeña cantidad de unidades que serán usadas para comprobar si todo es correcto y si realmente es posible iniciar la producción masiva.

Imagen renderizada del posible diseño del iPhone Fold fpt. Omicrono

Este tipo de producciones de prueba son comunes en la industria, especialmente cuando se trata de dispositivos nuevos o con factores de forma muy diferentes que requieren de procesos de producción propios y diferentes de otros productos.

El iPhone Fold encaja perfectamente con esa descripción. No en vano, Apple quiere entrar fuerte en el sector de los móviles plegables, solucionando el gran problema que aún tienen: la arruga central que se forma en la pantalla flexible con el uso.

Aunque los últimos dispositivos de Samsung y OPPO ya han logrado grandes avances en ese sentido, se espera que el dispositivo de Apple represente un gran salto gracias a un nuevo diseño de bisagra y un grosor de apenas 4,5 mm cuando está abierto, aunque tendrá que hacer sacrificios en las cámaras y FaceID para conseguirlo.

Sin embargo, este diseño especial es precisamente el motivo por el que el iPhone Fold no llegará al mercado al mismo tiempo que el iPhone 18, el próximo mes de septiembre.

Según ha adelantado Nikkei, Apple se ha encontrado con problemas de ingeniería relacionados con el diseño del iPhone Fold, que van a obligar a aceptar un retraso en el lanzamiento hasta finales del 2026.

En ese contexto, una producción de prueba como la que se ha filtrado tiene incluso más sentido, ya que Apple quiere asegurarse de que el producto que ha diseñado realmente se puede producir de manera masiva sin problemas.