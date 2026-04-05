El ingenioso invento ideado por unos jóvenes diseñadores que convierte cualquier objeto en un instrumento musical

El avance tecnológico ha dado lugar a dispositivos pensados para adentrarse en la música, desde aprender a tocar el piano hasta dominar la guitarra. Dar los primeros pasos con un instrumento nunca ha sido sencillo, pero un nuevo invento quiere cambiar eso convirtiendo cualquier objeto cotidiano en una herramienta musical.

Detrás del invento está YUPD, un estudio de diseño formado por Yejun Jo, Minsu Kang, Gayeon Kim y Yumin Seo, que han desarrollado Bremen partiendo de una observación sencilla: la mayoría de personas ya hace música de forma inconsciente, golpeando una mesa o tamborileando con un bolígrafo, pero esos impulsos nunca tienen dónde aterrizar.

Bremen es un innovador sistema de interpretación modular que convierte objetos cotidianos en instrumentos musicales reales, sin necesidad de formación previa ni equipos voluminosos. Por ejemplo, transforma una escoba en una guitarra y una mesa en un piano.

El sistema se articula en torno a cuatro módulos. Dos de ellos, el módulo de guitarra y el módulo de batería, son cilindros compactos que se deslizan sobre cualquier objeto con forma de palo: como un bolígrafo, una regla o incluso el mango de una escoba.

Una vez colocados, traducen el movimiento del cuerpo al golpear o balancear el objeto en sonidos de guitarra o batería, que se envían de forma inalámbrica al altavoz central del sistema.

Bremen, el invento que convierte objetos en instrumentos musicales. Behance Omicrono

El módulo de piano, por su parte, funciona de forma completamente distinta. Dos barras delgadas colocadas en los extremos opuestos de un escritorio crean un teclado invisible en el espacio que queda entre ellas.

Los sensores detectan el movimiento de los dedos sobre la superficie y activan las notas correspondientes. En la práctica, se toca el piano en el aire: sin teclas, sin banqueta y sin partituras.

Bremen, el invento que convierte objetos en instrumentos musicales. Behance Omicrono

Cabe destacar que los tres módulos se conectan a Bremen_HEN, el altavoz del sistema. Este recibe las señales individuales de los módulos de guitarra, batería y piano, y las combina en una única salida de conjunto.

Su sección transversal triangular y su rejilla frontal de tela le dan un diseño reconocible, compacto y fácil de transportar, aunque con potencia suficiente para llenar una sala con sonido de nivel profesional.

Esa portabilidad es precisamente el núcleo de la propuesta. Bremen puede desplegarse en un aula, un patio o un parque; y tres personas con los módulos encima se convierten de repente en una banda sin haber reservado una sala de ensayo ni haber trasladado ningún equipo por la ciudad.