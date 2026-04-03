Xiaomi sorprende con una nueva arrocera inteligente: 4 litros de capacidad, olla de titanio y control por app

Xiaomi es una compañía conocida por sus smartphones, pero lo cierto es que el fabricante chino cuenta con un amplio catálogo de productos. Si recientemente presentó una freidora de aire de gran capacidad y un comedero para mascotas con cámara, ahora sorprende con una nueva arrocera inteligente.

La compañía ha lanzado recientemente en China la Mijia Smart IH Rice Cooker P1, una arrocera inteligente de 4 litros con olla de titanio, control mediante aplicación y que cuenta con una variedad de tecnología.

Una arrocera que, por el momento, tan solo está a la venta en el país asiático por un precio de 1.099 yuanes, que al cambio son aproximadamente unos 142 euros; aunque se espera que en un futuro termine llegando a más mercados.

En cuanto a sus características, la Mijia IH P1 utiliza calentamiento por inducción (IH) para lograr una cocción tridimensional y uniforme, combinado con un sistema de presión 1,2x que eleva la temperatura interior hasta los 105 °C.

Esto permite que los granos absorban el agua con mayor eficacia, obteniendo un arroz más suave, elástico y con mejor dulzor y consistencia. También incluye un modo de cocción rápida que deja el mismo resultado en tan solo 24 minutos sin comprometer la calidad.

La arrocera inteligente Xiaomi Mijia Smart IH P1 de 4 litros. Xiaomi Omicrono

La arrocera de Xiaomi viene igualmente con una curva de cocción inteligente de 10 etapas que ajusta automáticamente el calor, el tiempo y la presión según el tipo de arroz y su contenido de agua.

La olla interior, por su parte, está fabricada mediante un proceso de infusión de titanio fundido, con paredes de 2,5 milímetros de grosor y un revestimiento antiadherente libre de flúor. Su estructura combina acero inoxidable apto para uso alimentario, partículas de titanio, una capa de cristal protectora y aluminio conductor del calor.

Además, la arrocera inteligente cuenta con una tapa interior de acero inoxidable y una pantalla LED con marcas precisas para medir el nivel de agua según cada receta. Mientras que su capacidad de 4 litros permite cocinar hasta 16 porciones de arroz, lo que la convierte en una opción ideal tanto para familias numerosas como para reuniones.

En el apartado inteligente, la arrocera se conecta con la aplicación Mijia para ofrecer control remoto, programación de hasta 24 horas y acceso a más de 100 recetas en la nube. También es compatible con el asistente de voz XiaoAI y permite personalizar la textura del arroz al gusto del usuario.

En materia de seguridad, el dispositivo incorpora seis mecanismos de protección, entre ellos válvulas de liberación y control de presión y un sistema de bloqueo de tapa, y Xiaomi la respalda con una garantía de 3 años. Ahora solo falta por ver si llegará próximamente a España.