Ya es oficial: Meta presenta sus dos nuevas gafas inteligentes Ray-Ban que están diseñadas para lentes graduadas

Meta ha confirmado el lanzamiento en Estados Unidos de sus dos nuevas gafas Ray-Ban diseñadas para lentes graduadas. Un anuncio que llega tras el escándalo de privacidad sobre los vídeos íntimos de los usuarios de las gafas con inteligencia artificial (IA) y la reciente filtración del registro de estos modelos con la FCC.

La compañía de Mark Zuckerberg junto con EssilorLuxottica, la empresa matriz de Ray-Ban, han presentado dos nuevos modelos de gafas inteligentes graduadas, que ya se pueden reservar a un precio a partir de 499 dólares (unos 435 euros al cambio).

Se trata de las nuevas Ray-Ban Meta Blayzer Optics y las Scriber Optics, que incorporan una serie de mejoras que facilitan un ajuste personalizado y estarán disponibles en ópticas de Estados Unidos y en algunos mercados internacionales a partir del 14 de abril.

A diferencia de los modelos anteriores, que se vendían principalmente en tiendas de electrónica, estos nuevos modelos se distribuirán sobre todo a través de ópticas tradicionales.

Los nuevos modelos presentan monturas más estilizadas, almohadillas nasales intercambiables y puntas de las patillas ajustables por un óptico para que se adapten a la forma única del rostro de cada usuario. La Blayzer estará disponible en talla regular y large, mientras que la Scriber se ofrece en una única talla.

Las Ray-Ban Meta Scriber Optics. EssilorLuxottica Omicrono

Asimismo, las nuevas monturas son totalmente compatibles con una gran variedad de lentes graduadas, entre las que se incluyen lentes progresivas y fotocromáticas.

Las monturas de la Blayzer son más cuadradas y las de la versión Scriber son un poco más redondeadas, pero ambas vienen en una variedad de colores, entre los que se incluyen algunos estilos translúcidos.

Además, cabe señalar que el precio de las nuevas gafas no incluye los cristales graduados y que una de las ventajas son las nuevas funciones de las mismas, como la compatibilidad con traducciones a idiomas como el japonés o al mandarín, o el seguimiento de la alimentación y la nutrición mediante la IA de Meta.

Una inteligencia artificial que también puede resumir conversaciones largas en lugar de simplemente leerlas en voz alta. En materia de conectividad, los nuevos modelos incorporan Wi-Fi 6 UNII-4, una mejora respecto a los modelos anteriores especialmente útil para la transmisión de vídeo en directo.

Cabe recordar que estas gafas no cuentan con pantalla: como el resto de la gama Ray-Ban Meta, integran cámara, micrófono y altavoces, pero se sitúan por debajo en la jerarquía de producto de las Ray-Ban Meta Display, que arrancan en 799 dólares e incorporan display.