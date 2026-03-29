La mini herramienta multiusos que puedes llevar a cualquier parte en tu llavero: un cuchillo de acero y abridor de botellas

Las multiherramientas viven un momento de auténtico auge entre los aficionados a las acampadas, con propuestas cada vez más ingeniosas que hasta hace poco habrían parecido imposibles: desde una que reúne 5 utensilios hasta otra 24 en 1 que se lleva puesta como una pulsera.

A ellas se les une ahora una nueva mini herramienta multiusos ideal para llevar a cualquier parte y que se puede colocar en el llavero. Se trata de la Orioner Z6, que ofrece un cuchillo de acero de Damasco de 67 capas y un abridor de botellas.

Orioner Z6, que se encuentra en búsqueda de financiación a través de la plataforma Kickstarter, viene con una hoja de acero de Damasco compuesta por 67 capas de metal, conservando su filo incluso con un uso prolongado.

Además, es resistente a la corrosión y al óxido, y no se astilla con facilidad. La nueva mini herramienta es ideal para cortar con precisión cuero, telas y papel, además de para abrir paquetes, según indica la propia compañía.

La nueva mini herramienta cuando está plegada, deja el extremo opuesto de la hoja sobresaliendo del marco y, en esa posición, funciona como un abridor de botellas compacto.

Otro detalle a destacar de esta mini herramienta es su marco, que está mecanizado por CNC a partir de titanio de grado 5, ligero y duradero, lo que mantiene el peso total en tan solo 13,6 gramos.

La mini herramienta viene igualmente con un acabado arenado y sutiles detalles industriales, convirtiéndose en un gadget tan pequeño que se puede llevar siempre encima y es tan resistente que se puede usar todos los días.

Orioner Z6 se puede conseguir en Kickstarter a un precio de 59 dólares (unos 50,96 euros al cambio), pudiendo aprovechar una oferta que deja su coste a tan sólo 32 dólares (27,64 euros aproximadamente) por unidad.

En esta oferta la empresa incluye, además de la mini herramienta, un cierre magnético que permite colgar el cuchillo de la trabilla del cinturón, desengancharlo rápidamente con un tirón y volver a engancharlo fácilmente cuando se termine de usar.

Por el momento, la mini herramienta está en búsqueda de financiación, por lo que puede que nunca llegue a ver la luz. Aun así, y según destaca la empresa, si todo va bien, está previsto que los pedidos se envíen a todo el mundo en julio de este mismo año.