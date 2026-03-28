El ingenioso invento que convierte tu reloj analógico en uno inteligente: tiene el tamaño de una moneda y cuesta 129 €

Los amantes de la relojería llevan años ante el mismo dilema: lucir un reloj analógico clásico o pasarse a la comodidad de un smartwatch de última generación. La tecnología lleva tiempo intentando resolver esta disyuntiva con inventos de lo más ingeniosos, desde correas inteligentes hasta pequeños sensores, como uno nuevo que tiene el tamaño de una moneda y cuesta 129 €.

Ganance, una startup con sede en Chicago, ha desarrollado Heir, un sensor de 30 mm de diámetro, apenas 3 mm de grosor y 5 gramos de peso que se acopla a la parte trasera de cualquier reloj mediante un disco de microventosa. Su diseño es tan discreto que pasa completamente desapercibido una vez colocado, y cambiarlo de un reloj a otro lleva apenas un par de segundos.

El funcionamiento del Heir es sencillo. El sensor registra la actividad física —pasos, distancia y calorías— de forma continua y transmite los datos de forma inalámbrica a una aplicación móvil, donde el usuario puede consultar su progreso a lo largo del tiempo.

Para las notificaciones, el dispositivo no muestra nada en pantalla —porque no la tiene—, sino que avisa mediante vibraciones en la muñeca cuando el usuario recibe llamadas o mensajes. Y con un toque sobre el sensor se puede controlar la reproducción musical; mientras que con dos toques se puede saltar de canción; todo sin sacar el móvil del bolsillo.

Cabe señalar que la intensidad de la vibración es ajustable en tres niveles desde la propia aplicación, y la función táctil puede desactivarse si se prefiere. Una de sus ventajas clave es que no contiene imanes, por lo que no interfiere en absoluto con el mecanismo de un reloj mecánico, algo fundamental para los coleccionistas.

Heir, el invento que convierte un reloj analógico en inteligente.

La empresa tiene previsto ahora ampliar las funciones de su invento con objetivos adaptativos, alarma silenciosa, notificaciones de WhatsApp y Slack, recordatorios de tareas y recomendaciones de actividad basadas en el clima. También llegará la compatibilidad con Android y Google Health Connect, prevista para junio junto con el próximo lote de pedidos; ya que ahora solo es compatible con iOS de Apple.

Heir ya ha llegado a sus primeros usuarios, aunque las reseñas apuntan a que el seguimiento de pasos y la conectividad aún necesitan mejoras. Su cofundador, Jason Reinhart, aseguró en un comunicado estar trabajando en ello: "Seguimos perfeccionando nuestro algoritmo de seguimiento de actividad y ahora estamos muy cerca de nuestros competidores más consolidados".

Eso sí, la principal limitación de este invento es su batería: ofrece apenas 42 horas de autonomía, lo que obliga a cargarlo prácticamente a diario con su base de carga propietaria. En cuanto al precio, el Heir se puede reservar por 129 euros, con envíos previstos esta primavera a España y otros países europeos.