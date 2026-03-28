Adiós a las ruedas desinfladas: este sensor inteligente te da información sobre la presión de los neumáticos de la bici

Los amantes al ciclismo en España y todo el mundo llevan años enfrentándose al mismo problema: controlar la presión de los neumáticos de la bicicleta de forma fiable y sin perder aire cada vez que los revisan. La tecnología lleva tiempo intentando resolver esta molestia con distintas soluciones, y la última propuesta es quizás la más compacta y discreta hasta la fecha.

Se trata de TL Mini, un invento ideado por la startup estadounidense Outrider que acaba con las ruedas desinfladas. Consiste en un pequeño sensor diseñado para usarse con llantas y neumáticos sin cámara que queda completamente al ras de la llanta una vez instalado y que ofrece información sobre la presión de los neumáticos de la bicicleta.

Disponible en tres versiones —Road (19 mm), Gravel (21 mm) y Mountain (30 mm)— y con un peso de apenas 3,7 gramos en su modelo más pequeño, su presencia en la bicicleta es prácticamente imperceptible.

El funcionamiento del TL Mini es tan sencillo como eficaz. Una vez instalado, el sensor comienza a medir automáticamente la presión del aire dentro del neumático en cuanto la bicicleta empieza a moverse, con una precisión de ±2 %.

Estos datos se transmiten de forma inalámbrica mediante el protocolo ANT+ al ciclocomputador o smartphone del ciclista montado en el manillar. Si en algún momento se quiere comprobar la presión manualmente, basta con levantar la bicicleta y darle un pequeño golpe.

A través de la aplicación Outrider, disponible para iOS y Android, el usuario puede establecer un umbral de presión personalizado de hasta 125 PSI. Si la presión cae por debajo de ese valor, el sistema lanza una alerta sonora y visual en el dispositivo.

El sellador no supone ningún problema, ya que cuenta con certificación de resistencia al agua IP68, lo que le permite soportar la inmersión a un metro de profundidad durante 30 minutos.

La autonomía es uno de los puntos fuertes de TL Mini: ofrece hasta 2.000 horas de uso antes de necesitar un cambio de batería. El sensor es sucesor del modelo Outrider Pro, de mayor tamaño, y su formato más estrecho lo hace compatible con una gama más amplia de llantas e insertos para neumáticos.

Actualmente el dispositivo se encuentra en campaña de financiación en la conocida plataforma Kickstarter, donde por 55 dólares (unos 51 euros al cambio) se puede conseguir un juego de dos unidades. Su precio de venta al público previsto es de 69 dólares (aproximadamente 64 euros).