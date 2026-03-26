Meta lo sigue intentando con las gafas inteligentes pese a los escándalos y bloqueos de la UE, con nuevos modelos

Después de la revelación de que los vídeos íntimos grabados con las gafas de Meta fueron compartidos con empleados humanos, no culparíamos a la compañía por hacer una pausa con este producto para dejar que los consumidores y los reguladores se olviden.

Lejos de eso, Meta no solo sigue apostando por las gafas inteligentes, sino que ha desarrollado dos nuevos modelos que ya han sido registrados con la FCC, la máxima autoridad de telecomunicaciones de los EEUU.

Este trámite burocrático ha revelado la existencia de dos nuevas Meta Ray-Ban que aún no han sido presentadas oficialmente por la compañía, con los nombres "RayBan Meta Scriber" y "RayBan Meta Blazer", este último disponible en dos versiones de diferentes tamaños.

La documentación oficial no revela muchos detalles técnicos de estas nuevas gafas, excepto que representarían un importante salto respecto a las actuales a juzgar por sus números de modelo, RW7001 y RW7002, muy lejos de RW4002 y RW4014 de los modelos originales.

Ambos modelos nuevos usarán conectividad WiFi 6, lo que abrirá la puerta a velocidades de transferencia más elevadas y a más posibilidades para hacer streaming en directo o para funciones basadas en inteligencia artificial usando la nube.

Aunque no se ha registrado la fecha de lanzamiento, en el pasado Meta ha registrado sus gafas un mes antes de presentarlas, por lo que probablemente no tendremos que esperar mucho para probarlas… a menos que vivamos en la Unión Europea.

Y es que, al mismo tiempo que esta filtración, Bloomberg ha revelado que Meta tiene serios problemas para lanzar en Europa sus nuevas gafas inteligentes con pantalla, las Ray-Ban Display, por diversos motivos, algunos regulatorios y otros relacionados con los mencionados escándalos.

Meta Ray-Ban Display Meta Omicrono

En concreto, una persona con conocimiento de la situación habría explicado que Meta aún no es capaz de cumplir con la regulación de las baterías en la UE, que requieren el uso de baterías intercambiables a partir de 2027.

Algunos fabricantes ya han modificado sus dispositivos para facilitar el proceso de quitar la batería y cambiarla por otra nueva, pero Meta lo tiene especialmente difícil debido al diseño interno de las Ray-Ban Display por el reducido espacio interno.

Meta estaría en contacto con la Unión Europea sobre el alcance de la ley de las baterías y cómo sería posible lanzar dispositivos como gafas inteligentes que tienen limitaciones de espacio, posiblemente para conseguir una excepción.

Pero ese no es el único obstáculo. Las gafas inteligentes de Meta dependen en buena medida de funciones basadas en inteligencia artificial que se ejecutan en la nube, y ese es uno de los objetivos de la nueva ley de IA.

La versión de las nuevas gafas de Ray-Ban que llegarían a España estaría seriamente limitada, hasta el punto de que no tendría mucho sentido lanzarlas. Pero este es otro problema que puede arreglarse, ya que hoy mismo el Parlamento Europeo ha retrasado la adopción de la ley de IA.