Apple hace historia: Tim Cook hace oficial el éxito del MacBook Neo con un dato que dará miedo a Microsoft

La semana pasada, Apple presentó tres nuevos modelos de Mac: el MacBook Air con procesador M5, el MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max, y por último, el MacBook Neo con el procesador A18 Pro de los iPhone.

Una tripleta que ha conseguido lo que parecía imposible: que los usuarios vuelvan a comprar ordenadores portátiles. Así lo ha confirmado el propio Tim Cook, que ha usado su cuenta oficial en la red social X para presumir del logro.

Según Cook, Mac acaba de tener la mejor semana de lanzamiento de su historia para los primeros compradores de un Mac; el CEO de Apple termina el mensaje afirmando que le encanta ver el entusiasmo que ha recibido esta nueva gama de productos.

MacBook histórico

Lo que Cook acaba de revelar es que nunca antes se habían vendido tantos Macs a nuevos usuarios de la plataforma; en otras palabras, que esta nueva gama de productos ha conseguido atraer a más usuarios nuevos que nunca.

Aunque Cook no detalla las ventas por dispositivo, no es ningún secreto que el modelo que más ha dado que hablar es el MacBook Neo, sin duda alguna. No en vano, se trata del MacBook más revolucionario de la marca en muchos años, y no por potencia como los anteriores.

El MacBook Neo es el primer modelo de la gama que usa un procesador originalmente diseñado para dispositivos móviles como el iPhone; en concreto, se trata del mismo A18 Pro que fue montado en los iPhone 16 Pro.

La elección de chip es más importante de lo que parece, ya que ha sido clave para reducir los costes de producción del MacBook Neo, lo que a su vez se ha traducido en un precio de partida de apenas 699 euros.

Mac just had its best launch week ever for first-time Mac customers. We love seeing the enthusiasm! — Tim Cook (@tim_cook) March 20, 2026

Un precio que no ha supuesto un sacrificio en aspectos importantes para un Mac, como la calidad de construcción y los acabados de lujo, así como una gran experiencia con macOS pese a las limitaciones del chip y los 8 GB de memoria RAM integrados.

Además, el MacBook Neo destaca por su reparabilidad en comparación con el resto de la gama, algo que lo hace muy atractivo para estudiantes y usuarios que quieran invertir en un portátil que les va a durar mucho.

Estas son muy malas noticias para Microsoft, que de la noche a la mañana ha ganado un rival que le puede poner las cosas muy difíciles en el sector de entrada de portátiles, especialmente después de los últimos problemas de Windows 11.

Y es que este dato compartido por Tim Cook demuestra que mucha gente está abandonando Windows para dar el salto a los Mac; y una vez que lo han dado, va a ser muy difícil convencerlos de que vuelvan al sistema de Microsoft incluso si este año mejora tanto como ha prometido.