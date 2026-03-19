Japón lanza un reloj sin manecillas que cuesta más de 320 euros: así es lo nuevo de Jony Ive, diseñador del iPhone

El smartphone se ha convertido en algo imprescindible para que millones de personas puedan dormir tranquilas; pero ahora la compañía japonesa Balmuda propone volver a lo básico, con un reloj que es capaz de relajarnos, y ayudarnos a descansar además de indicar la hora.

Este reloj se llama, de manera apropiada, "The Clock", y es el último proyecto en el que ha trabajado Love From, la firma de diseño fundada por Jony Ive, más famoso por haber sido el responsable de diseñar el iPhone y muchos otros productos de Apple.

Ahora que está libre de la manzana, Ive puede dedicar su tiempo a proyectos que van más allá de lo establecido, como el primer dispositivo de OpenAI o este reloj, donde su influencia está clara en el diseño redondeado basado en una pieza sólida de aluminio obtenida gracias a los contactos de Ive en la industria.

Además del diseño cuadrado con esquinas y botones redondeados, el elemento visual que más destaca es la falta de manecillas que indiquen la hora. En vez de eso, el sistema "Light Hour" usa retroiluminación para hacer que los minutos y las horas brillen con el paso del tiempo. La animación de esta iluminación se ha inspirado en relojes de péndulo históricos.

Pero The Clock es algo más que un simple reloj con un diseño parecido al iPhone; de hecho, es un aparato diseñado para sustituir al smartphone de Apple en tareas relacionadas con el descanso.

The Clock nació cuando el fundador de Balmuda se dio cuenta de lo que le molestaba la luz de su dispositivo en la cama cuando quería buscar sonidos relajantes para dormir, algo que cada vez más gente hace.

Este reloj cuenta con tres modos diferentes. "Relax Time" reproduce sonidos ambientales, como el ruido de la lluvia, de truenos o de grillos, producidos por el equipo de Balmuda en colaboración con artistas musicales para obtener un resultado relajante.

Pero además, también podemos activar el "Focus Time", que reproduce ruido blanco que ayuda a concentrarnos en la tarea que tenemos pendiente, algo que ayuda a mucha gente.

The Clock Balmuda

Por último, podemos configurar una alarma igual que con un reloj convencional, pero esta no sonará de repente sino que irá subiendo el volumen de manera gradual para evitar sustos y molestias innecesarias si nos despertamos antes de la hora en punto.

Estos modos y otras opciones como el brillo de la retroiluminación se pueden configurar desde la app oficial de Balmuda, conectándose por Bluetooth 5.0 y WiFi al reloj.

The Clock Balmuda

La batería interna se recarga por USB-C, obteniendo una autonomía de 24 horas en 2,5 horas de recarga, y su peso de 259 gramos y tamaño reducido lo hace portátil, aunque realmente no esté diseñado para llevarlo encima.

Las funciones y el diseño exclusivo pueden justificar el precio de The Clock, que ya está disponible en Japón por 59.400 yen, aproximadamente 325 euros al cambio actual; por el momento, no hay confirmación de un posible lanzamiento en el mercado global.