Un tocadiscos con forma de guitarra: el modelo de alta gama alemán que referencia al legendario Al Di Meola

La nueva moda son los tocadiscos. Los dispositivos analógicos que marcaron a una generación han vuelto en forma de modelos para puristas y piezas de diseño que harán las delicias de los más fanáticos del formato.

La firma alemana ha sorprendido con la última incorporación a su serie Celebrity, que rinde homenaje a artistas de todo el mundo, esta vez referenciando al guitarrista de jazz Al Di Meola.

Lo hace con un modelo de tocadiscos que destaca por un chasis de madera con forma de guitarra y un plato semitransparente esmerilado, que además incorpora una gran cantidad de hardware de gran calidad.

Un tocadiscos con forma de guitarra

El dispositivo va bastante más allá de lo que sería un simple tocadiscos con forma extraña. Clearaudio destaca que el cuerpo de fibra de madera incorpora lo mejor de su tecnología especializada para audio.

Por ejemplo, el plato se acciona con una correa plana de precisión que funciona con un control de velocidad de tacómetro (TSC), que monitorea la velocidad del disco en tiempo real y se ajusta a cambios de factores externos, como la tensión de la correa o los cambios de temperatura.

Clearaudio Al Di Meola. Clearaudio Omicrono

Con cada reinicio, esta velocidad se autocalibra de forma que mantiene el rendimiento en todo momento. Su motor interno de 12 V está desacoplado con un sistema de suspensión IMS que evita las interferencias no deseadas.

La perilla multifuncional, que tiene la estética del control de volumen de una guitarra, puede cambiar su velocidad en rangos de entre 33 1/3 y 45 revoluciones por minuto. En su modo de calibración, esta perilla se usa para ajustar la velocidad.

El brazo fonocaptor también está tematizado junto al resto de componentes para imitar una pieza de guitarra, en este caso el de un brazo de vibrato. No faltan otros detalles, como una placa inferior de acero mecanizado que soporta todo el reproductor.

También dispone de unas patas de altitud ajustable justo debajo del chasis para ayudar a que el dispositivo se mantenga nivelado durante su uso y que permanezca en la posición adecuada.

Clearaudio Al Di Meola. Clearaudio Omicrono

El plato esmerilado se basa en un sistema de rodamientos inferior que se conjunta con un eje de acero pulido que se mueve dentro de un buje de bronce sinterizado. Una almohadilla de empuje soporta toda la carga para que la rotación sea lo más suave posible.

Lo más llamativo es que el dispositivo se ha realizado en colaboración con el propio Al Di Meola, hasta el punto de que lleva su firma. Con la compra del tocadiscos se incluye un álbum de lanzamiento especial, así como una púa.

Cabe destacar que tanto el tocadiscos como el álbum están numerados, en una tirada única de apenas 1.000 piezas. Eso sí, a un precio nada desdeñable de 3.950 euros, para una edición extremadamente exclusiva.