Así es como Apple va a contener los costes del iPhone 18 Pro: mejoras por una parte pero continuidad por otra

Es un hecho que el rediseño sufrido por los iPhone 17 Pro ha suscitado muchísimo interés. Tanto, que los rumores han dejado claro que los iPhone 18 Pro seguirán esta misma línea, adoptando el mismo chasis de aluminio pero con mejoras en la Dynamic Island.

El filtrador Digital Chat Station, citando información de cadena de suministro, aclara que Apple podría reutilizar los moldes de su actual generación de teléfonos, dejando algunas de las novedades prometidas para los iPhone 20º aniversario.

Concretamente, Apple podría reutilizar tanto los moldes como los diseños de chasis, Face ID y Dynamic Island de los iPhone 17. Las mejoras, así, se centrarán sobre todo en un chip muy potente como será el A20 Pro y una batería mayor.

Apple podría reducir costes con los iPhone 18 Pro

Lo cierto es que la caterva de rumores que se ha dado respecto a los iPhone 18 Pro ha sido muy difusa. Mientras que los rumores de los iPhone 17 coincidían en casi todos los aspectos, las filtraciones de este año son mucho más contradictorias.

En un primer momento se habló de funciones increíbles que llegarían a los iPhone 18 Pro; un sistema de cámaras con apertura variable, cámaras perforadas con Face ID bajo la pantalla y una Dynamic Island más pequeña son solo algunos titulares.

Ilustraciones sobre estos nuevos colores. MacRumors Omicrono

Todo se ha estabilizado, más o menos, con varios de los principales filtradores relacionados con Apple como serían Mark Gurman, Ross Young o Instant Digital coincidiendo en esta idea de una Dynamic Island mucho más pequeña.

Ahora, Digital Chat Station cambia completamente de tercio y apuesta por una dirección mucho más conservadora. En su lugar, el leaker afirma que Apple podría reservarse estas funciones para la siguiente generación de iPhone, en 2027.

Lo cierto es que tiene bastante sentido debido a que se espera que el iPhone presentado para el año que viene sea el modelo conmemorativo del 20º aniversario. Un dispositivo que revolucionará el mercado como hizo el iPhone X en 2017.

Es factible pensar que Apple reservaría todos estos cambios para su futuro iPhone 20 (o XX, como se está rumoreando), para dotarlo de más novedades disruptivas. También existe la posibilidad de que sencillamente, Digital Chat Station no esté en lo cierto.

iPhone 18 Pro en su supuesto nuevo color burdeos. Omicrono

Si tomamos esta idea como cierta, entonces estaríamos ante unos iPhone 18 Pro muy similares a los 17 Pro. Mismo módulo de cámaras horizontal, mismo chasis de aluminio y misma Dynamic Island en la parte frontal.

Digital Chat Station explica que las mejoras se centrarán en la autonomía, que superará la barrera de los 5.000 mAh y en la fotografía, con sensores que disfrutarán de una mayor apertura en sus lentes.

Se ha hablado de forma adicional de dos detalles no menores. Una paleta de nuevos colores con tonos todavía más atrevidos a los que tienen los iPhone 17 Pro actuales y un recorte de cristal trasero, pero oculto del chasis.

Actualmente, los iPhone 17 Pro disponen de un considerable recorte en el chasis que genera un contraste de tonos; el cuerpo está hecho casi enteramente en aluminio y el recorte dispone de cristal, para habilitar MagSafe y la carga inalámbrica. El corte seguiría presente, pero escondido.