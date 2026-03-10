Sonos lanza dos nuevos altavoces por sorpresa: Sonos Play y Sonos Era 100 SL llegan para reforzar el sonido en casa

Sonos vuelve a lanzar auriculares. Tras la llegada de la Sonos Arc Ultra en 2024, la compañía con sede en California ha vuelto a lanzar altavoces para el hogar. En concreto, se trata del Sonos Era 100 SL, una versión sin micrófono de su icónico dispositivo; así como el Sonos Play, un novedoso altavoz pensado para usar en casa y más allá.

Tanto Sonos Play como Sonos Era 100 SL llegarán en colores blanco y negro, los clásicos de la familia. Estarán disponibles para preventa a partir de este 10 de marzo en la web de la compañía y en tiendas seleccionadas, con precios de 349 € y 199 €, respectivamente. Y con disponibilidad general a partir del 31 de marzo de 2026.

Estos nuevos altavoces son los primeros de Tom Conrad como CEO de la compañía, después de la crisis provocada por la actualización de la aplicación que acabó con la renuncia de Patrick Spence.

Conrad ha explicado que "creemos que una gran experiencia sonora no debería empezar de cero cada vez que añades algo nuevo, sino mejorar. Sonos Play y Era 100 SL son una clara expresión de lo que Sonos hace mejor: crear productos aparentemente sencillos, pero increíblemente poderosos gracias al sistema que los respalda"

Sonos Play

El Sonos Play apuesta por la versatilidad con un rico sonido estéreo y buscando un diseño que se integre en el sistema Sonos de casa, así como poder llevarlo a donde el usuario quiera.

En casa bastará con usar WiFi para agruparse con otros altavoces Sonos en distintas estancias, o vincular dos para crear un par estéreo, y aprovechar su base de carga para asignarle un lugar propio en el hogar. En el caso de querer transportarlo, dispone de una anilla extraíble para llevarlo a cualquier parte.

Sonos Play Sonos Omicrono

Dispone de una batería con hasta 24 horas de autonomía y un diseño robusto con certificación IP67 de resistencia al agua. Un detalle interesante es que permite cargar el móvil con su batería integrada.

Con respecto a la forma de controlarlo, es compatible con servicios de voz, Spotify Connect, Apple AirPlay 2 o la app de Sonos para integrar música, habitaciones y dispositivos en una única experiencia.

Una de las novedades de este altavoz es que por primera vez, se podrán agrupar varios altavoces cuando estén fuera de casa gracias a la conexión Bluetooth. Tan sencillo como vincular el Sonos Play al móvil y mantener presionado el botón de Play/Pausa en hasta tres altavoces Sonos Play o Move 2 adicionales para agruparlos y escucharlos en conjunto.

A Sonos la calidad de sonido es más que una fijación, es una obsesión. Es por ello que este altavoz portátil dispone de la tecnología Trueplay automática que ajusta el sonido a las condiciones de cualquier entorno.

Sonos Era 100 SL

El Era 100 SL ofrece por su parte la forma más sencilla y accesible de iniciar un sistema de Sonos.

Mantiene su icónico diseño pero eliminando el micrófono que permite interactuar con asistentes inteligentes. Devuelve un sonido sólido y envolvente por sí solo y puede ampliarse fácilmente con el tiempo, ya sea añadiendo otra estancia, en configuración estéreo o como parte de una experiencia de cine en casa.

Sonos Era 100 Sonos Omicrono

Este altavoz pequeño y versátil que colocar en cualquier habitación, estantería o rincón de casa. Es el heredero directo del clásico One y tiene un diseño elegante al tiempo que permite ser mucho más potente y con mayor fidelidad de sonido.

En su interior se encuentran tres amplificadores digitales de clase D con la nueva disposición interna, dos tweeters angulados y un woofer de rango medio pensando en las partes vocales y bajos.