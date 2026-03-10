El fallo viral de la conducción autónoma de Tesla: no detecta varias barreras de tráfico y atraviesa un cruce ferroviario

Aún con las numerosas críticas que Tesla está recibiendo a tenor del comportamiento que su CEO Elon Musk ha tenido, las tecnologías de conducción autónoma, incluyendo el Full Self Driving (FSD), la han dotado de una gran popularidad gracias a sus recientes pruebas.

No obstante, Tesla también ha protagonizado una miríada de accidentes y problemas relacionados con su FSD. La última ha tenido lugar en California, Estados Unidos, donde un Tesla se ha estrellado contra varias barreras que bloquean el tráfico.

Barreras, además, que bloquean el paso contra un cruce ferroviario. En el metraje, el Tesla directamente choca contra las barreras incluso después de estar bajadas, representando un peligro potencial para el conductor.

Un Tesla contra varias barreras de tráfico

El vídeo fue publicado por un usuario llamado Laushi Liu, en Threads (Instagram). El título del metraje es claro; "el FSD de Tesla casi me mata hoy", haciendo referencia al hecho de que las barreras daban a un cruce ferroviario.

El incidente tuvo lugar el 8 de marzo, mientras un Tesla Model 3 estaba conduciendo en modo Full Self Driving a unos 37 kilómetros por hora, cerca de la zona de West Covina. El vídeo fue grabado con un iPhone sobre la pantalla del Tesla.

A medida que el coche se va adentrando en la avenida, las barreras del cruce se van bajando. En lugar de parar, el Tesla directamente las atraviesa. Se lleva por delante no una, sino dos barreras completas.

Si bien Liu no ha dado demasiados detalles sobre lo ocurrido, se pueden observar claramente varios detalles. Por un lado, las barreras estaban más o menos a la altura de las cámaras frontales de Tesla. Es decir, el coche debería haberlas detectado claramente.

Por otro lado, está el FSD de Tesla. Los usuarios han recalcado el hecho de que este sistema ostente el nivel 2 en la escala de conducción autónoma, en la clasificación SAE. El coche gestiona la dirección, el frenado y la aceleración, pero requiere la atención del conductor.

A juzgar por el vídeo, Liu no parecía estar demasiado atento a lo sucedido. Los usuarios han criticado que pese al nivel 2 de conducción autónoma, Tesla venda este sistema como un método de conducción autónoma total.

Tesla Model 3 ‘Standard’. Tesla

Y es que recordemos que Full Self Driving se traduce como "Conducción Autónoma Total". Un nombre que desliza la idea de que el sistema permite al coche conducir de forma totalmente automática, cuando realmente no es así.

Liu no intervino a tiempo, aunque el vídeo muestra claramente cómo el conductor acabó estacionando poco después de producirse los dos impactos. Lo peor es que este no es, ni mucho menos, el primer caso de este estilo.

Las barreras de bloqueo ante cruces de ferrocarriles parecen ser la némesis de los Tesla. El portal NBC News ya informó del problema, al encontrar nada menos que 40 informes de incidentes similares relacionados con cruces de ferrocarriles.

El caso más grave se dio en junio de 2025. Otro Tesla Model 3 acabó atascado en una vía férrea, donde fue impactado de forma ligera por un tren en Sinkin Spring. El conductor aclaró que efectivamente, estaba en modo FSD.

Tesla impactado por un tren. Omicrono

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el organismo legislador referente a las normativas viales de EEUU, inició una investigación en octubre de 2025 para esclarecer nada menos que 80 casos de incidentes relacionados con la FSD.