El primer iPhone plegable, al descubierto: unas imágenes filtradas revelan cómo sería el diseño del teléfono de Apple

Tras la miríada de lanzamientos realizados por parte de Apple en marzo, llega la expectativa y todos los ojos están puestos en el iPhone plegable, el futuro smartphone plegable de la empresa californiana que podría llegar este mismo año por 2.000 dólares.

Los rumores apuntan a que la compañía de la manzana mordida lanzará su primer plegable en 2026 junto a los continuistas iPhone 18. A ello ayuda a que los mismos leakers que dieron a conocer el diseño de los iPhone 17 Pro ahora se están centrando en el iPhone Fold.

De hecho, uno de los más prolíficos, Sonny Dickson, ya ha publicado los primeros renders en CAD 3D del que sería el iPhone plegable. Unos renders que están basados en especificaciones rumoreadas y relacionadas con la cadena de suministro de la empresa de Cupertino (California, EEUU).

Así sería su diseño

Dickson, conocido sobre todo por haber tenido un buen recorrido en lo que a aciertos refiere, ya vaticinó de forma correcta los colores de los iPhone 17 y el profundo rediseño que sufrirían los modelos Pro.

Es decir, es una persona con un buen grado de fiabilidad. En su cuenta de X (Twitter), Dickson ha publicado recientemente unos renders CAD 3D supuestamente pertenecientes al iPhone plegable. Y lo hace en dos imágenes relativamente claras.

El diseño que se muestra en las imágenes es prácticamente calcado al que mostró Ian Zelbo hace un año en los foros de MacRumors. Mismo formato estilo iPad mini, mismo set de doble cámara trasera, mismo recorte de cristal en la parte trasera...

Hasta el mismo Zelbo ha respondido deslizando la idea de que Dickson (o los diseños que está publicando, más bien) se basa en las medidas y renders que este ya publicó meses atrás.

El módulo de cámaras, por su parte, sería clavado al del iPhone Air, pero añadiendo un segundo gran angular a la fórmula. Las pantallas, tal y como se han rumoreado, abarcarían tamaños de entre 5,3 y 5,5 pulgadas para la externa y 7,7 o 7,8 pulgadas para la interna.

Este iPhone Fold sería bastante más ancho que alto una vez desplegado, contando con una relación de aspecto prácticamente idéntica a la de un iPad. Un iPhone 12 mini, por ejemplo, sería más alto que este modelo totalmente plegado.

Cabe recalcar, incluso, que sería un iPhone todavía más compacto que un iPad mini, que es literalmente el más compacto de toda la familia de tabletas de Apple; lo que supondría un volantazo diametralmente contrario a lo que proponen otras marcas.

Mientras que los fabricantes Android han apostado por hacer más grandes sus plegables y dotarles de formatos similares a los de smartphones normales, Apple optaría por reducir su tamaño y hacerlo un dispositivo más ancho.

Artes conceptuales del iPhone plegable en base a los rumores. iZac de MacRumors Omicrono

El beneficio directo sería claro: el contenido horizontal se vería mejor, dado que el formato usual en el que se reproducen es apaisado. Por supuesto, llevaría una versión de iOS adaptada para plegables. Eso sí, Dickson no aclara si este diseño es filtrado o suyo.

Otros filtradores de la industria han dejado claro que este iPhone sería el equivalente a tener dos iPhone Air pegados, lo que demuestra su gran durabilidad. Además, contaría con una tecnología muy especial en su pantalla.

Rumores anteriores ya vaticinaron que el panel interno por Samsung dispondría de sistemas que reducirían drásticamente la molesta arruga central que se forma en los paneles de los plegables Android.

Todo ello, eso sí, tendría un coste. Se estima que el iPhone Fold podría superar la barrera de los 2.000 dólares, lo que en España podría equivaler a más de 2.000 euros; que es un rango ya establecido por los plegables de la competencia.

Concepto artístico de un iPhone plegable. MacRumors Omicrono

La diferencia clara es que este sería el primer plegable de una de las grandes compañías que han definido el sector tecnológico actual prácticamente desde su concepción, por lo que sin duda sería todo un terremoto en la industria.