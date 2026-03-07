El robot con cámaras e IA que cocina como un chef: supervisa la comida en tiempo real para que quede siempre en su punto

Hace un año Juan Roig, dueño de Mercadona, vaticinó que en España para dentro de poco más de dos décadas, no habría cocinas en las viviendas.

Esa afirmación dio mucho que hablar, pero si analizamos las tendencias actuales, con el auge de los precocinados o de la comida a domicilio, parece que no estaba muy equivocado.

Un paso intermedio, o quizás una tabla de salvación para algunos hogares, son los robots de cocina, instrumentos que permiten cocinar de manera más o menos tradicional, pero sin la inversión de tiempo que eso supone.

Uno de los dispositivos más llamativos que ha surgido recientemente es el Nosh One, un robot de cocina impulsado por inteligencia artificial que promete encargarse de la preparación de alimentos de principio a fin.

Este equipo no es simplemente una versión avanzada de una procesadora convencional, sino un sistema capaz de gestionar ingredientes frescos, controlar temperaturas y ajustar los tiempos de cocción de manera autónoma.

La propuesta se centra en permitir que el usuario simplemente añada los componentes necesarios y deje que la máquina realice todo el trabajo pesado, desde el salteado hasta el control de la textura final de los platos.

El funcionamiento técnico del Nosh One se basa en una integración profunda de sensores y visión artificial. A diferencia de otros sistemas que solo siguen una secuencia de tiempo preestablecida, este dispositivo utiliza una cámara interna mejorada con algoritmos inteligentes que supervisan constantemente el estado de la comida.

El sistema es capaz de detectar cambios sutiles en el color y la textura de los ingredientes, así como los niveles de humedad dentro del recipiente de cerámica.

Gracias a esta capacidad de observación en tiempo real, el robot puede decidir cuándo es el momento exacto para aumentar o disminuir la potencia del calor, o cuándo es necesario realizar un movimiento de agitación para asegurar que la cocción sea uniforme y los sabores se integren correctamente.

Nosh Omicrono

La arquitectura física del dispositivo está diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en espacios de encimera estándar dentro de cualquier cocina moderna.

Cuenta con 5 compartimentos específicos destinados a albergar ingredientes sólidos, semisólidos o líquidos, con una capacidad total que permite preparar hasta cuatro raciones para adultos por cada ciclo de cocción.

Una de las piezas clave es su sartén de cerámica de alta capacidad, que se acopla a un sistema de seis motores de precisión. Estos motores se encargan de mover un accesorio agitador que imita el movimiento humano al saltear y mezclar, evitando que los alimentos se peguen o se quemen.

El uso de tecnología de calentamiento cerámico garantiza una distribución del calor constante, lo cual es fundamental para lograr resultados de alta calidad en recetas que requieren un control térmico muy estricto.

En la app podemos configurar preferencias de cocinado Omicrono

La versatilidad es otro de los pilares fundamentales de este avance tecnológico. A través de una aplicación móvil dedicada, los usuarios pueden acceder a un catálogo extenso que supera las 500 recetas procedentes de más de 11 tradiciones culinarias internacionales diferentes.

El software no solo actúa como un recetario interactivo, sino que también permite programar el inicio de la cocción de forma remota y personalizar los niveles de intensidad del sabor, el punto de picante y la consistencia deseada según las preferencias individuales de cada comensal.

Con el uso continuado, la inteligencia artificial del sistema aprende de los hábitos y gustos del usuario, sugiriendo platos que se ajusten mejor a su dieta habitual o a sus requerimientos nutricionales específicos en cada momento del día.

En cuanto a su mantenimiento y dimensiones, el Nosh One ha sido concebido para integrarse sin fricciones en la rutina doméstica de familias o profesionales con poco tiempo libre.

Bandeja de espacias y Nosh Omicrono

Con un peso aproximado de 26 kg y unas medidas compactas que no sacrifican su potencia, puede ubicarse cómodamente en cualquier superficie de trabajo. Los componentes que entran en contacto directo con los alimentos han sido fabricados para ser retirados y limpiados con gran facilidad, minimizando la carga de trabajo posterior a la comida.

Este enfoque busca eliminar no solo la fatiga de cocinar, sino también el desorden que suele acompañar a la preparación de recetas elaboradas que normalmente requerirían el uso de múltiples ollas y sartenes de forma simultánea.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase importante de expansión comercial a través de KickStarter, donde ha generado una gran expectación entre los entusiastas de la domótica y la vida inteligente.

Aunque inicialmente su distribución se centrará en mercados geográficos específicos, el potencial para ver este tipo de aparatos en hogares de todo el mundo es considerable.