China cambia las reglas del coche eléctrico: carga al 97% en menos de 10 minutos y más de 1.000 km de autonomía

En España, el despliegue de la infraestructura de carga y la adopción de vehículos de cero emisiones poco a poco va aumentando.

Uno de los actores más determinantes en este escenario es el gigante asiático BYD, que en nuestro país se ha ido haciendo un hueco peleando contra gigantes como Volkswagen y Tesla.

Pero la marca china se diferencia de esas dos compañías en que, además de coches, fabrica baterías. Y algunas de ellas son de las más innovadoras del mercado.

La última que se ha anunciado es la batería Blade 2.0, la segunda versión de una batería que ya era famosa y valorada por su seguridad.

Según los datos facilitados, la nueva batería permitirá un aumento del 40% en la autonomía total de los vehículos en comparación con las versiones actuales. Eso llevaría la cifra oficial por encima de los 1.000 km (1.006 según la marca) en el ciclo CLTC chino, que es cierto que es más benévolo que los occidentales.

Batería BYD Blade Omicrono

Este salto cualitativo posiciona a los vehículos eléctricos en una situación de igualdad competitiva frente a los modelos de combustión interna, facilitando viajes de larga distancia sin la necesidad de planificar paradas constantes.

Más allá de la distancia que se puede recorrer, el verdadero cuello de botella de la movilidad eléctrica ha sido tradicionalmente el tiempo de espera en las estaciones de suministro.

BYD parece haber resuelto gran parte de esta ecuación con una capacidad de recuperación de energía asombrosa. La nueva arquitectura permite pasar de un 10 al 70% en 5 minutos. Y llegar al 97% en poco menos de 10 minutos.

Este hito supone una transformación en la experiencia del usuario, ya que reduce el tiempo de repostaje a niveles muy similares a los de un vehículo de gasolina o diésel.

Batería BYD Blade Omicrono

Este logro técnico se basa en una optimización de la gestión térmica y en el uso de nuevos materiales conductores dentro de la celda. Al minimizar la resistencia interna y mejorar la disipación del calor, la batería puede aceptar potencias de carga extremadamente altas de manera sostenida sin degradar los componentes químicos internos.

La seguridad, que siempre ha sido una prioridad para BYD con su diseño Blade, se mantiene como un pilar innegociable, garantizando que estas velocidades de carga no comprometan la integridad estructural ni la vida útil del sistema a largo plazo.

Además, al utilizar química de fosfato de hierro y litio (LFP), la compañía evita el uso de metales costosos y polémicos desde el punto de vista ético y medioambiental, como el cobalto o el níquel.

El impacto económico también es relevante, pues la mayor eficiencia en la fabricación y el uso de materiales más abundantes ayudan a contener los precios finales de los vehículos, permitiendo que la tecnología llegue a segmentos de mercado más amplios.

Yangwang U7 2026 Omicrono

El primer coche que la integrará será uno de la filial de lujo de BYD, en concreto el Yangwang U7 2026. Es de esperar que, poco a poco, se vayan usando estas baterías en otros modelos más económicos.

Por ahora no hay fechas para la llegada de vehículos que la integren a Europa, aunque dado que BYD está priorizando sus exportaciones, no sería raro verlas en nuestras carreteras en pocos años.