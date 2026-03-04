Samsung lanza los nuevos Galaxy Book6 en España: portátiles de diseño ultrafino con IA integrada y gran batería

En enero del 2025 vimos la llegada de los Galaxy Book 5 de Samsung, portátiles que nacieron en el contexto del CES y que tenían el objetivo claro de hacer frente a los MacBook de Apple. Ahora vuelven a la carga trayendo a España los Galaxy Book6.

Samsung acaba de confirmar, esta vez en el marco del Mobile World Congress de Barcelona (MWC), el aterrizaje de la nueva generación de portátiles tope de línea de la firma coreana, los Samsung Galaxy Book6.

Lo hacen todos los modelos; el Galaxy Book6, el Galaxy Book6 Pro y el Galaxy Book6 Ultra, trayendo el foco a la inteligencia artificial, en una estrategia similar a la que Samsung ha aplicado en muchos de sus productos.

Los Samsung Galaxy Book6 llegan a España

La misma Samsung lo aclara: son portátiles diseñados para 'entornos AI-first', donde la inteligencia artificial es clave. Para ello se valen de la última serie de procesadores de Intel, los Intel Core Ultra Serie 3 con NPU para tareas de IA.

El modelo tope de gama, el Galaxy Book6 Ultra, destaca precisamente por eso integrando lo mejor en cuanto a GPUs, con gráficas RTX de Nvidia para realizar flujos de trabajo profesionales que requieran cargas gráficas intensivas.

Samsung Galaxy Book 6. Samsung Omicrono

Tal es la dedicación de Samsung por la IA que aseguran que toda la presencia de esta tecnología en los Book6 combina procesamiento local on-device y servicios en la nube bajo el paraguas del estándar de protección Samsung Knox.

Prácticamente toda la línea de portátiles presenta opciones de 14 y 16 pulgadas táctiles y no táctiles, como ocurre con los Samsung Galaxy Book6 Pro y Galaxy Book6. El Galaxy Book6 Ultra se queda en una única versión de 16 pulgadas.

Modelo Pantalla Procesador GPU Memoria interna Memoria RAM Batería Samsung Galaxy Book6 14/16 pulgadas (táctiles, no táctiles) 1.920 x 1.200 / 350 nits Intel Core Ultra 5 / 7 Intel Integrated Graphics 256 GB / 512 GB / 1 TB con slot de expansión 16/32 GB LPDDR5X 61.2 Wh con USB-C 45 W Samsung Galaxy Book6 Pro 14/16 pulgadas AMOLED Intel Core Ultra X7 / 5 / 7 Intel Arc Graphics / Intel Integrated Graphics 256 GB / 512 GB / 1 TB con slot de expansión 16/32 GB LPDDR5X 67.18 Wh con USB-C 65W Samsung Galaxy Book6 Ultra 16 pulgadas táctil AMOLED 2.880 x 1.800 / 1.000 nits Intel Core Ultra X9 / 9 / X7 / 7 Series 3 (Intel Evo Edition) Intel Arc Graphics / Nvidia Geforce RTX 5060 / 5070 512 GB / 1 TB / 2 TB con slot de expansión 32 GB LPDDR5X 80.20 Wh con USB-C 100 W / 140 W

No faltan detalles tremendamente convenientes que hacen la vida más fácil a los usuarios de Samsung. Por ejemplo, las pantallas tienen tratamientos antirreflejos y antirreflectantes para poder trabajar tranquilamente en exteriores o entornos muy luminosos.

También disponemos de WiFi 7 en toda la línea Pro y Ultra, pantallas táctiles de gran calidad y puertos Thunderbolt y HDMI en los modelos superiores. Pese a que el Galaxy Book6 es el modelo más básico, incluye muy buenas especificaciones de memoria.

Los Samsung Galaxy Book6, Book6 Pro y Book6 Ultra se podrán comprar en marzo de este año en España, en configuraciones de 14 y 16 pulgadas. El modelo más básico comenzará en los 1.149 euros, mientras que los Galaxy Book6 Pro y Book6 Ultra pasarán a costar 1.799 y 3.399 euros en sus configuraciones base respectivamente.