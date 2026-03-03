Apple lanza los nuevos Studio Display y Studio Display XDR: monitores profesionales con más brillo y resolución 5K

Aunque España no esté entre los mercados donde Apple tenga una mayor cuota de clientes profesionales, la llegada de los nuevos monitores de la empresa marca un punto de inflexión en la oferta tecnológica para profesionales creativos que buscan la máxima fidelidad visual en su flujo de trabajo diario.

La compañía con sede en Cupertino ha presentado oficialmente la nueva generación de sus pantallas externas, centradas en ofrecer una integración total con el ecosistema Mac y una calidad de imagen que supera lo visto anteriormente en su categoría.

Estos dos monitores, denominados Studio Display y Studio Display XDR, representan un salto significativo en la capacidad de respuesta y en la precisión cromática.

Apple Studio Display

El nuevo Studio Display mantiene su icónico panel de 27" con resolución 5K, pero integra mejoras internas sustanciales que lo hacen mucho más capaz para el entorno laboral moderno.

Una de las actualizaciones más notables se encuentra en su sistema de cámara, que ahora cuenta con un sensor de 12 Mpx compatible con la tecnología Center Stage.

Esta función asegura que el usuario permanezca siempre en el centro de la imagen durante las videollamadas, ajustando el campo de visión de forma automática si entran más personas en la escena.

Además, se ha incorporado compatibilidad con la Vista de Escritorio, una herramienta muy útil para creadores de contenido que necesitan mostrar lo que sucede sobre su mesa de trabajo mientras mantienen su rostro visible en la comunicación.

Apple Studio Display Omicrono

En el apartado sonoro, este monitor no se queda atrás, ofreciendo un sistema de seis altavoces de alta fidelidad que admiten Audio Espacial, creando una experiencia envolvente similar a la de una sala de cine.

La conectividad también ha recibido una mejora mayor con la implementación de Thunderbolt 5.

Puertos de los Apple Studio Display y Studio Display XDR 5 Omicrono

Este puerto permite velocidades de transferencia de datos extremadamente altas, facilitando la conexión en cadena de múltiples accesorios de alto rendimiento o incluso la unión de varias pantallas sin perder fluidez ni ancho de banda.

Apple Studio Display XDR

Pero la gran novedad de este lanzamiento es el Studio Display XDR, un monitor que hereda la denominación de rango dinámico extremo para llevarla a un formato más compacto y versátil.

Esta pantalla, también de 27" y con resolución 5.120 x 2.880 px, utiliza una retroiluminación mini-LED avanzada con más de dos mil zonas de atenuación local, algo que se venía rumoreando desde hace más de un año.

Esta configuración permite un control preciso de la luz, logrando negros profundos y blancos brillantes sin el efecto de halo común en otras tecnologías. Para ello se vale de la inclusión de 2.304 zonas de atenuación locales para lograr un contraste extremo.

Apple Studio Display XDR 4 Omicrono

Con un brillo sostenido de 1.000 nits para contenido estándar y un pico de 2.000 nits para contenido en alto rango dinámico, la intención de la empresa es que las imágenes tengan un realismo impactante.

La fidelidad del color se ve reforzada por una gama cromática más amplia, esencial para fotógrafos y editores de vídeo que requieren una representación exacta de sus obras.

Un aspecto fundamental del Studio Display XDR es la incorporación de una tasa de refresco de 120 Hz a través de la tecnología ProMotion.

Esto se traduce en una fluidez de movimiento más elevada, algo que se nota inmediatamente al desplazarse por interfaces complejas, editar líneas de tiempo de vídeo o incluso disfrutar de contenidos multimedia. El panel es capaz de variar la tasa de refresco entre 47 y 120 Hz de forma dinámica.

Apple Studio Display Omicrono

Gracias a la Sincronización Adaptativa, el monitor ajusta su tasa de refresco en tiempo real según el contenido que se esté reproduciendo, optimizando el rendimiento y la eficiencia energética.

Para complementar este despliegue, la matriz de tres micrófonos con calidad de estudio garantiza que la captura de voz sea cristalina, eliminando ruidos de fondo no deseados. Y dispone de nada menos que 6 altavoces.

Este modelo comparte las mismas capacidades de cámara y conectividad Thunderbolt 5 que su hermano menor, posicionándose como la opción definitiva para quienes no pueden comprometer la calidad visual bajo ninguna circunstancia.

Opciones a elegir

En cuanto al diseño y ergonomía, Apple ofrece diversas opciones para adaptar el monitor a cada espacio de trabajo.

Soporte del Apple Studio Display XDR Omicrono

Ambos modelos están disponibles con vidrio estándar o con la opción de vidrio de nanotextura, que reduce drásticamente los reflejos en entornos con iluminación complicada sin sacrificar el contraste.

El soporte ajustable en inclinación viene de serie en el Studio Display, mientras que el modelo XDR incluye un soporte que permite regular tanto la inclinación como la altura.

También existe la posibilidad de adquirir un adaptador de montaje VESA para aquellos que prefieren utilizar brazos articulados o anclajes de pared.

La integración con el sistema operativo macOS Tahoe potencia todas estas características de hardware. El software permite una gestión inteligente de los perfiles de color y una configuración rápida de las funciones de audio y cámara directamente desde el panel de control del Mac.

La sinergia entre el dispositivo y la pantalla es total, permitiendo que el monitor actúe como un centro de carga y conexión para otros periféricos, manteniendo el escritorio limpio y organizado.

El Studio Display está disponible desde 1.699 euros (1.589 euros para el sector educativo) mientras que el Studio Display XDR sustituye al Pro Display XDR y se puede comprar desde 3.499 euros (3.389 euros para el sector educativo).