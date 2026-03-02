Qualcomm presenta en Barcelona el Snapdragon Wear Elite: su chip para integrar los agentes de IA en todos los wearables

Los ecos del año pasado llegan hasta esta nueva edición del Mobile World Congress, este año resuena con más fuerza la idea de que cada persona contará con su propio asistente de IA que le acompañará a todas partes. Como prueba, el anuncio de Qualcomm en el primer día de esta feria tecnológica.

El fabricante de chips ha presentado Snapdragon Wear Elite: el chip más avanzado de la compañía para dispositivos wearables y el primero de esta gama que luce el apellido Elite que ya han usado en los procesadores que integran los principales móviles del mercado.

Este nuevo procesador inaugura una nueva generación de dispositivos personales con inteligencia artificial (IA), diseñados no solo para relojes inteligentes, sino también para cualquier formato que se le pueda ocurrir en el que integrar un agente de IA que se dedique a seguir las órdenes del usuario, siendo capaces de tomar decisiones de forma autónoma en base al contexto o lo que conocen de la persona a la que asisten.

"Este es nuestro siguiente paso hacia nuestra visión del 'Ecosistema de Ti', donde la inteligencia viaja contigo sin interrupciones, aprendiendo y adaptándose a tu contexto en todos tus dispositivos personales," ha dicho Alex Katouzian, vicepresidente ejecutivo y director general del grupo Mobile, Compute & XR (MCX) de Qualcomm.

Snapdragon Wear Elite cuenta con el respaldo de socios como Google, Motorola y Samsung, que utilizarán este chip en sus dispositivos wearables.Qualcomm no solo menciona relojes o pulseras, también pone de ejemplo pines o collares.

A pesar de fracasos tan sonados como AI Pin de Humane, la industria se afana por crear nuevos dispositivos que podrían reemplazar o rebajar la dependencia que tienen actualmente los usuarios de los móviles gracias a la IA asistencial.

En este contexto, Wear Elite se estructura en torno a cuatro pilares clave: IA integrada en el dispositivo, rendimiento, autonomía y conectividad. Entre sus elementos no puede faltar la NPU Hexagon, el componente diseñado para acelerar tareas de inteligencia artificial en los procesadores dentro de los dispositivos móviles y portátiles, sin depender completamente de la nube.

Snapdragon Wear Elite Qualcomm Barcelona

En este caso, la NPU Hexagon capaz de ejecutar modelos de hasta 2.000 millones de parámetros directamente en el dispositivo, lo que permite experiencias de IA local con baja latencia, como reconocimiento de voz, visión por computadora o agentes personales inteligentes, incluso sin conexión constante a la nube.

Su gran novedad es la incorporación de una eNPU una versión paralela de la NPU Hexagon enfocada a dar soporte en las tareas que siempre tienen que estar activas y pueden consumir mucha batería. Esta unidad permite que los dispositivos personales inteligentes ejecuten cargas de trabajo siempre activas como el reconocimiento de palabras clave, la detección o reconocimiento de actividad, pero con un gasto de energía muy bajo.

Entre otras mejoras, Wear Elite incluye una CPU de cinco núcleos y una GPU rediseñada que ofrecen incrementos de rendimiento del 5% y 7% respectivamente frente a la generación anterior. Qualcomm promete una autonomía un 30% mayor y una recarga rápida que alcanza el 50% en solo 10 minutos.

En conectividad, Wear Elite se posiciona como el sistema más completo del mercado: integra 5G RedCap, Wi-Fi de micropotencia, comunicaciones satelitales NB-NTN, ultra wide band (UWB), GNSS y Bluetooth 6 Auto, permitiendo una interacción fluida con teléfonos, portátiles, vehículos y la nube.