Así es la RXP-X, la moto acuática más potente del mundo: alcanza velocidades de más de 110 km/h gracias a su motor de 325 CV

Aunque en España no estén muy extendidas, las motos de agua y similares suponen el divertimento por antonomasia de los veranos de muchas comunidades. Esto ha llevado a la proliferación de modelos de alto rendimiento con innovaciones de primer nivel.

Es un dispositivo que destaca por alejarse completamente del consumidor y adentrarse en el terreno de la competición, posicionándose como una de las motos acuáticas más potentes del mundo.

Se trata de la Sea-Doo RXP-X y entre sus titulares incorpora un brutal motor Rotax tricilíndrico con 325 caballos de potencia, así como un sistema de freno y marcha atrás iRB o modos de conducción para gestionar la respuesta.

La moto acuática definitiva

Lo cierto es que hablamos de un modelo actualizado para este año, que mejora las ya entonces brutales capacidades de su versión pasada. En especial centradas en la potencia, con el Rotax tricilíndrico como protagonista.

Según relata Sea-Doo, la RXP-X presume de conseguir la ansiada conducción a alta velocidad en el agua, con un sistema de aceleración prácticamente instantánea que se compenetra con un manejo versátil y milimétrico.

Vídeo de la RXP-X.

La tecnología iBR por ejemplo permite al conductor reducir la velocidad, maniobrar o atracar en un puerto valiéndose de varios modos de conducción que ayudan a personalizar la respuesta que nos da el acelerador de la moto.

En su chasis nos encontramos con un casco configurado enteramente a la competición, que sobre el papel ayuda a que la RXP-X se mantenga firme y estable, hasta en curvas súbitas. Hasta la cabina tiene una ergonomía que afianza la velocidad.

Todo el diseño físico de la RXP-X gira en torno a esto. Diversos elementos de su cabina mejoran aspectos como el agarre en giros, permiten subir o bajar el morro de la moto o ayudar al piloto a mantenerse estable en todas las situaciones posibles.

Otras bondades pasan por pantallas táctiles de hasta 10 pulgadas con sistemas de infoentretenimiento completos que además son a todo color. Con ellas, el conductor puede ver parámetros vitales o información vital para el uso de la moto.

RXP-X. Sea-Doo Omicrono

New Atlas detalla que la RXP-X disfruta de un amortiguador de dirección hidráulico que reduce drásticamente los movimientos de la dirección y mejora la estabilidad en velocidades altas, que es el campo al que más orientado está este modelo de moto.

Toda la esencia de esta moto acuática está diseñada casi al milímetro para optimizar la velocidad en unos niveles que solo se podrán aprovechar en competiciones de alto rango, pese a que es posible comprar este dispositivo en algunos mercados.

Lo más sorprendente es que si bien esta es una moto pensada para competidores, se puede comprar a un precio de aproximadamente 20.099 dólares en Estados Unidos, el equivalente a 17.000 euros en España.