Nothing nos quiere sorprender con unos nuevos auriculares de diadema económicos que apuestan por colores atrevidos

A mediados del año pasado pudimos probar los primeros auriculares de diadema de Nothing, los Nothing Headphone (1). Y nos encantaron.

Como era normal en la empresa, apostaron por el diseño, pero sin comprometer la funcionalidad o la calidad de sonido.

La única pega que le vieron algunos usuarios era que el precio no era bajo. No es que fueran caros, sino que estaban en un segmento de mercado al que no todo el mundo aspira.

Por eso cuando se empezaron a filtrar los rumores de que la empresa podría lanzar otro modelo más económico, dentro de su serie (a), muchos desearon que así fuera.

Ahora Nothing ha confirmado mediante una nota de prensa que, en efecto, va a lanzar un nuevo producto de este tipo junto con el Nothing Phone (4a).

Nothing Headphone (a) Omicrono

En concreto el nuevo Headphone (a) se lanzará el jueves 5 de marzo a las 11:30h, que es cuando tendrá lugar el evento de presentación de los nuevos productos.

Este será el segundo modelo de auriculares over-ear de la compañía londinense. En este caso, nos alejamos de los tonos conservadores y habrá modelos de colores llamativos.

La única imagen publicada hasta el momento es la que nos muestra una parte de los auriculares en un estridente color amarillo, con tonos grises y negros.

Además, este nuevo aparato promete tener la mayor autonomía de batería de cualquier producto de audio de Nothing hasta la fecha.

CMF Headphone Pro. CMF Omicrono

Es posible que se haya usado la misma ingeniería que tienen los auriculares de diadema de CMF, la empresa que nació bajo el paraguas de Nothing y que ahora opera de forma independiente.

El precio de este modelo es de 99 euros, aunque se puede comprar por algo menos en algunas plataformas, entre 70 y 80 euros. No sabemos si Nothing va a hacer del precio también un argumento de venta de este nuevo modelo, pero no parece lógico que se sitúe a la altura de los CMF.

Teniendo en cuenta que los Nothing Headphones (1) se pusieron a la venta por 299 euros, lo lógico sería esperar un precio de entre 100 y 200 euros. Aun así, pocas marcas reconocidas fuera del ámbito del sonido suelen ofrecer este tipo de dispositivos, por lo que la competencia no será tan fuerte como en el sector de los smartphones.

Con todo, hay propuestas serias que no llegan a los 200 euros, por lo que seguramente estos se queden más en el rango de los 150 que de los 200 euros.