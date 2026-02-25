Si te gusta lo tétrico, este altavoz bluetooth diseñado por Spotify con forma de urna crematoria funeraria te va a encantar

La forma en la que escuchamos música ha cambiado mucho en los últimos años. Hemos pasado de comprar elementos físicos, como vinilos y CDs, a comprar archivos digitales.

Y desde hace ya un tiempo la forma normal es escucharla mediante plataformas de audio, como Spotify.

La empresa sueca ha entrado varias veces en el sector del hardware, sin mucho éxito, pero parece que no quiere rendirse.

En colaboración con la marca de agua Liquid Death ha presentado una propuesta que desafía las convenciones tradicionales de la industria del entretenimiento.

Este proyecto, centrado en la creación de una urna crematoria con altavoces integrados, busca asegurar que la banda sonora personal de un individuo le acompañe en su descanso final, fusionando el misticismo con la tecnología más avanzada de reproducción inalámbrica.

La denominada Urna de la Playlist Eterna representa un avance significativo en el ámbito del marketing experimental y la cultura del coleccionismo.

Además de un objeto decorativo, es una pieza funcional equipada con un sistema de sonido Bluetooth integrado directamente en la tapa del recipiente.

Este ingenio permite que cualquier dispositivo compatible se conecte para reproducir listas de reproducción de manera continua, convirtiendo el concepto del recuerdo en una experiencia auditiva perpetua.

La iniciativa destaca por su capacidad de integrar el humor negro característico de la marca de agua con la infraestructura técnica que define la identidad de la plataforma sueca.

Altavoz Omicrono

Para complementar esta oferta física, se ha lanzado una herramienta digital denominada Generador de Playlist Eterna.

Este algoritmo utiliza el historial de escucha de los usuarios para confeccionar una selección musical que teóricamente debería sonar para siempre.

El proceso de creación es interactivo y requiere que los interesados respondan a preguntas inusuales sobre sus vibraciones espirituales o sus sonidos preferidos en un hipotético más allá.

El resultado es una mezcla personalizada que refleja la identidad sonora del usuario, capturando sus gustos actuales para proyectarnos hacia la posteridad.

App de Spotify Omicrono

Ambas marcas han logrado captar la atención global, ofreciendo una visión del futuro donde la presencia digital y la memoria musical no tienen fecha de caducidad.

La recepción de este tipo de iniciativas suele ser variada, pero su éxito radica en la audacia de proponer algo que nadie había imaginado. Esta urna se podrá comprar en algunos mercados (no en España por el momento) en cantidades limitadas, no siendo un producto pensado para su venta masiva. En esos países será donde esté también disponible la herramienta de creación de playlists eternas.