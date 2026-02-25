AUDI apuesta por robots con manos humanas para sus líneas de producción de vehículos

La robotización es una de las mayores apuestas que se están realizando en el sector industrial no sólo en España, sino a lo largo de todo el mundo.

Sea por motivos de coste o de falta de trabajadores cualificados, cada vez más empresas están apostando por incluir más máquinas en sus instalaciones y fábricas.

Y el paso siguiente es pasar de usar máquinas diseñadas para un propósito concreto, a usar otras que puedan sustituir la versatilidad de las manos humanas.

Eso es lo que propone la empresa europea Mimic, que acaba de anunciar un acuerdo con la también europea AUDI para integrar estos robots en las cadenas de producción de la empresa del motor.

En el vídeo que han publicado en redes sociales se aprecia cómo el robot es capaz de colocar una pieza de silicona en la puerta de uno de los vehículos.

First look at our collaboration with @AudiOfficial on bringing AI-driven robotics into industrial production.



Our end-to-end pixel-to-action model, running on our bi-manual platform, is capable of performing a complex, dexterous and long-horizon insertion task. pic.twitter.com/y55wRUF7FC — mimic (@mimicrobotics) February 24, 2026

La dificultad de esta tarea, que para los humanos es sencilla, se basa en la destreza que se requiere para ejecutar movimientos alineados entre ambas manos, modificando la posición de los dedos robóticos.

Además, como el robot tiene esta forma, es posible adecuarlo a muchas otras tareas, no siendo esta, en absoluto, la única que puede realizar.

Robots might learn better from video than from language! 📼



Most Vision-Language-Action (VLA) models learn what to do from text, but still struggle with how things move in the real world.



That makes them data-hungry and slow to train.@mimicrobotics video takes a different… pic.twitter.com/ky1ETRZX86 — Lukas Ziegler (@lukas_m_ziegler) December 22, 2025

Este tipo de robots es capaz, además, de aprender no sólo mediante secuencias programadas, sino mediante la interpretación de un vídeo grabado. Es decir, que pueden replicar acciones que ya se han grabado.

De esta forma, es mucho más sencillo empezar a operar este tipo de herramientas, algo que los posibles clientes de los fabricantes de estos robots valorarán mucho, porque minimizan los tiempos y costes de despliegue.

Tareas que pueden realizar los robots Omicrono

Estos robots son capaces de realizar montajes de varias piezas, empaquetado en una cadena logística o tareas manuales complejas, como se ve en los vídeos de Mimic.

Lo único que por ahora parece mejorable es la velocidad a la que ejecutan esas tareas, pero es algo que seguro avanza con el tiempo. Además, al no tener que descansar, la comparación de rendimiento con un humano es directa.