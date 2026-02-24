El nuevo perro biónico de Unitree es tan fuerte que podrás subirte encima sin dañarlo
Unitree ha presentado su último modelo de robot cuadrúpedo y ahora es más rápido y más fuerte.
Más información: Revolución en Honor para el MWC de Barcelona: desde un móvil con brazo robótico a su propio robot humanoide
Hace unos días una impresionante coreografía de robots humanoides dejó a medio mundo hipnotizado. Eran modelos de la empresa Unitree, una de las más avanzadas en este campo en el mundo.
Esta compañía ya tiene a la venta varios robots que se pueden comprar, tanto con forma humanoide como con otras. Por ejemplo, cuadrúpedos.
El tipo de robot que popularizó Boston Dynamics ahora es algo casi normal en esta compañía, que tiene varios modelos a la venta.
El último en ser anunciado es el Unitree As2, un robot con una potencia impresionante y una velocidad de respuesta que asombra incluso a los que están acostumbrados a ver este tipo de máquinas en acción.
El Unitree As2 se presenta como una herramienta avanzada que trasciende la idea de un simple dispositivo electrónico para convertirse en un compañero inteligente con capacidades de movimiento sorprendentes.
Unitree Introducing | Unitree As2 Your Companion🥳— Unitree (@UnitreeRobotics) February 24, 2026
Compact size, industrial capability. Maximum torque of 90N·m, over 4 hours of no-load runtime, IP54 rainproof design. With a 15 kg payload, range exceeds 13 km. Open secondary development, empowering industry applications. pic.twitter.com/IBroUYiuYy
Este equipo ha sido diseñado para ofrecer una interacción fluida con su entorno, utilizando sistemas de percepción que antes estaban reservados exclusivamente para laboratorios de alta tecnología.
La estructura física de este dispositivo destaca por su ligereza y resistencia. Fabricado con una combinación de aleación de aluminio y plásticos de ingeniería de alta resistencia, el chasis garantiza una durabilidad excepcional sin comprometer la agilidad.
Con un peso aproximado de 18 kg, el equipo es capaz de moverse con una destreza que imita fielmente la locomoción biológica. Su diseño compacto permite que pueda ser transportado con facilidad, facilitando su despliegue en diferentes escenarios de trabajo o recreación.
Uno de los pilares de este avance es su sistema de sensores. El dispositivo incorpora un sensor LiDAR 4D de desarrollo propio que ofrece una visión ultra gran angular de trescientos sesenta grados por noventa grados.
Esta capacidad de percepción permite al equipo detectar obstáculos con una precisión milimétrica, incluso a distancias tan cortas como cinco centímetros. Gracias a este sistema de mapeo en tiempo real, el dispositivo puede navegar por terrenos complejos, subir escalones y evitar colisiones de manera autónoma, adaptándose de forma constante a los cambios en su trayectoria.
La capacidad de procesamiento es otro de los puntos fuertes de este modelo. Equipado con un procesador de ocho núcleos de alto rendimiento, el sistema gestiona una enorme cantidad de datos provenientes de sus cámaras y sensores.
Esta potencia de cálculo permite que el equipo no solo ejecute movimientos básicos, sino que también desarrolle comportamientos más complejos. Por ejemplo, los motores de articulación de alto par, que alcanzan los 65 N/m, permiten saltos y movimientos atléticos.
Dispone de conectividad inalámbrica avanzada mediante Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y opciones de conexión 4G para un control remoto estable. También dispone de GPS, aunque tanto esta función como la 4G vienen apagadas por defecto, y es el usuario el que ha de encenderlas.
Su batería de 8.000 mAh permite un uso amplio de unas 4 horas, pero hay una opción ampliada de 15.000 mAh para jornadas de trabajo prolongadas.
La interacción con el usuario se ha simplificado mediante una aplicación móvil que permite visualizar en tiempo real lo que el dispositivo percibe.
A través de esta interfaz, es posible programar rutinas de movimiento, actualizar el software mediante servicios en la nube y supervisar el estado de los componentes internos.
La integración de sistemas de procesamiento de lenguaje permite que el equipo responda a instrucciones de manera más intuitiva, facilitando su uso para personas que no tienen una formación técnica especializada en programación de sistemas automatizados.
En el ámbito de la movilidad, el diseño de sus extremidades le permite alcanzar velocidades de hasta 5 m/s en sus versiones más avanzadas. Esos son unos 18 km/h.
Esta rapidez, sumada a su capacidad de carga de hasta 65 kg, lo convierte en una plataforma ideal para tareas de inspección, entrega de pequeños paquetes o vigilancia perimetral. Y es posible incluso que un humano se suba encima, siempre que pese menos de 105 kg.
Su estabilidad es tal que puede realizar movimientos acrobáticos como ponerse de pie sobre dos patas o realizar volteretas.