Adiós a los problemas que pueden llegar a dar las cadenas de las bicis con este curioso invento impreso en 3D

En España no tenemos normalizado el uso de bicicletas como forma de transporte económico y ecológico, pero en otros países esto se lleva mucho más lejos.

La ingeniería aplicada a la movilidad personal sigue explorando horizontes que desafían lo convencional. Un ejemplo de esta búsqueda de alternativas es el proyecto desarrollado por Sergii Gordieiev, llamado The Q.

En esta ocasión, el creador ha decidido prescindir de uno de los elementos que ha definido a la bicicleta durante más de un siglo: la cadena metálica de transmisión.

En su lugar, ha integrado un sistema de engranajes plásticos fabricados mediante impresión 3D, logrando un vehículo funcional que destaca tanto por su estética como por su ingenio mecánico.

El núcleo de esta propuesta reside en la sustitución del sistema de arrastre habitual por una serie de piezas dentadas que interactúan entre sí para transmitir la fuerza del pedaleo hacia la rueda trasera.

Bicicleta sin cadenas Omicrono

Este cambio profundo en la estructura del vehículo no solo busca una diferenciación visual, sino que explora la viabilidad de utilizar materiales termoplásticos en aplicaciones que requieren resistencia y precisión.

La configuración elegida consiste en un engranaje de gran tamaño conectado directamente a los pedales, el cual transfiere el movimiento a una hilera de cuatro engranajes de menor tamaño.

Estos componentes trabajan de forma sincronizada, permitiendo que la rotación se desplace a lo largo del cuadro hasta alcanzar el eje posterior.

Para la fabricación de estas piezas, Gordieiev utilizó una impresora de alta velocidad denominada Phrozen Arco, que permite una extrusión rápida del material fundido. La precisión en este punto fue fundamental, ya que cualquier mínima desviación en el diseño de los dientes de los engranajes provocaría un fallo en el sistema de tracción.

Bicicleta sin cadenas Omicrono

El uso de la tecnología de fabricación aditiva permite que cada componente se ajuste de manera milimétrica a las dimensiones del cuadro de la bicicleta, asegurando que el contacto entre las superficies sea constante y fluido.

Aunque inicialmente las piezas fueron impresas en color blanco, el creador optó por pintarlas de un naranja vibrante para que el mecanismo resalte sobre el resto de la estructura metálica del vehículo.

Engranajes recién impresos Omicrono

Este avance en el diseño de prototipos caseros abre una puerta interesante hacia la personalización total de los medios de transporte.

Al utilizar plásticos técnicos y herramientas de fabricación doméstica, se reduce la dependencia de repuestos industriales costosos o difíciles de encontrar.

Bicicleta sin cadenas Omicrono

Si un componente se desgasta o se rompe debido al uso continuado, el usuario tiene la capacidad de generar una nueva pieza en su propia casa utilizando filamentos estándar, lo que supone un cambio significativo en la manera en que entendemos el mantenimiento de nuestros vehículos.

La eficiencia de este sistema ha sido comparada con el funcionamiento de un mecanismo de relojería, donde cada pieza cumple una función vital para el movimiento del conjunto.

A pesar de que el uso de engranajes plásticos podría generar dudas sobre su durabilidad a largo plazo en comparación con el acero, este experimento demuestra que la creatividad y las nuevas herramientas tecnológicas pueden transformar objetos cotidianos en piezas de ingeniería únicas.