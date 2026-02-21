Adiós al metro: el sencillo invento analógico construido en titanio que busca facilitar cualquier trabajo manual

En España la digitalización de las herramientas ha llegado a cotas impensables hace unos años.

Incluso en trabajos manuales es común ver medidores láser, ordenadores, y otros dispositivos. Pero no siempre es necesario, ni práctico.

Por eso no es de sorprender el éxito en plataformas de KickStarter de aparatos analógicos como el TiSolver, una propuesta de la firma Titaner, que surge como una respuesta sofisticada para quienes buscan combinar la utilidad matemática con una estética industrial impecable.

Este objeto no se presenta como un simple accesorio, sino como una pieza de tecnología analógica que rescata principios de cálculo clásicos para integrarlos en un formato compacto y extremadamente duradero.

La construcción de este dispositivo es uno de sus puntos más fuertes, ya que utiliza titanio de grado cinco, un material conocido por su excelente relación entre resistencia y peso.

TiSolver Omicrono

El uso de este metal no es casual, pues garantiza que la herramienta pueda soportar el desgaste diario sin perder la precisión de sus grabados ni la suavidad de sus mecanismos.

La elección del titanio también aporta una ligereza que permite llevarlo de forma constante sin que suponga una carga.

La funcionalidad principal del TiSolver se centra en su capacidad para realizar cálculos mediante una escala logarítmica circular.

Este sistema evoca las antiguas reglas de cálculo que utilizaban los ingenieros antes de la era digital, permitiendo efectuar multiplicaciones y divisiones de manera mecánica.

Al girar sus anillos concéntricos, el usuario puede alinear cifras y obtener resultados rápidos, lo que transforma una tarea puramente mental en una experiencia táctil y visual.

Esta característica lo convierte en un objeto de gran valor para quienes aprecian la autonomía de las herramientas que no dependen de baterías ni circuitos electrónicos.

Además de su faceta como calculadora analógica, el dispositivo incorpora una regla grabada con láser de alta definición. La precisión de estas marcas es fundamental, ya que permite realizar mediciones rápidas en cualquier momento.

El diseño ha sido pensado para que cada giro y cada ajuste se sienta sólido y fluido, algo que se consigue mediante un proceso de mecanizado por control numérico de extrema exactitud.

TiSolver Omicrono

La ausencia de holguras en sus piezas móviles es testimonio de un control de calidad riguroso que busca la excelencia en cada unidad producida.

Otro aspecto relevante es su función como objeto para mitigar el estrés. El movimiento rotatorio de los anillos de titanio produce una sensación mecánica que ayuda a canalizar la energía nerviosa, funcionando como un elemento de enfoque durante largas jornadas de trabajo.