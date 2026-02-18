El primer Cybercab de Tesla sale de producción: el prometido robotaxi de Elon Musk sale finalmente de la factoría

Entre la maraña de promesas que Elon Musk y sus empresas han ido tejiendo estos años nos encontramos con los Cybercab, robotaxis autónomos carentes de volantes que el usuario podrá comprar por alrededor de 27.500 euros y usar como taxis autónomos.

Estos coches, que han estado envueltos en polémica desde hace un tiempo, ya están en fase de producción. De hecho, ya se ha fabricado por completo el primer modelo de Cybercab, en la Gigafactory de Texas.

Así lo ha confirmado el propio Elon Musk, dando la enhorabuena a su equipo por finiquitar el primer modelo de producción de este coche. Un dispositivo que destaca por depender enteramente de la conducción autónoma.

El primer Cybercab sale de la factoría

En noviembre del año pasado, surgieron informes que databan el comienzo de la producción de los Cybercab en abril de este mismo año precisamente en la factoría de Austin. Lo haría en su versión autónoma, sin volantes ni pedales.

En aquel momento, los directivos de Tesla admitieron estar preocupados por este diseño, ya que la falta de los pedales o los volantes podría chocar contra las legislaciones locales de ciertos países y territorios, como Europa.

First Cybercab off the production line at Giga Texas pic.twitter.com/kY8vCqtrCA — Tesla (@Tesla) February 17, 2026

Es justo lo que pasó con el Tesla Cybertruck, que no pudo pisar el suelo europeo —al menos de forma legal— por las leyes y regulaciones relacionadas con la seguridad vial que la pickup incumplía.

En una entrevista con Bloomberg, la directiva Robyn Denholm, presidenta del Consejo Administrativo de Tesla, afirmó que en caso de que esta situación se diera, estarían abiertos a incluir pedales o volantes en sus Cybercab.

El pasado 28 de octubre, Denholm dijo lo siguiente: "si tiene que tener volante, puede tener volante y pedales". Declaraciones que contravenían directamente lo dicho por Musk, que optaba por la vía contraria.

Esta primera unidad de Cybercab de producción abraza el diseño de Musk. Nada de pedales, nada de volante. El coche se sustenta por completo en un sistema de conducción autónoma que aún está en pañales.

Congratulations to the Tesla team on making the first production Cybercab! https://t.co/TFSVQcbME5 — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2026

Y es que los robotaxis de Tesla ya han operado en algunos territorios de Estados Unidos, en un servicio que muchos han calificado como desastroso. En apenas unos meses, los vehículos de Tesla han sufrido varios incidentes recientes.

Todo ello recordemos con coches Tesla Model Y modificados para operar en estos servicios. Es decir, que ni siquiera son los Cybercab finales los que ahora corren por las calles, sino Models Y que ya han suscitado investigaciones por parte de las autoridades.

Tras varias oleadas de vídeos de usuarios que mostraban infracciones de los robotaxis de Tesla, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE.UU (NHTSA) tomó cartas en el asunto anunciando medidas para "proteger la seguridad vial".

Si Elon Musk acaba cumpliendo su promesa, los Cybercab se podrán comprar en variantes que comenzarán en los 30.000 dólares, unos 27.500 euros, y se podrán usar tanto a nivel personal como en forma de taxi, compartiendo ganancias con Tesla.

Tesla presenta su robotaxi Tesla Omicrono

Se lanzarán dos modelos. Una unidad deportiva de solo dos plazas y otra más grande, la Robovan, pensada para grupos más grandes. Ambos disfrutarán de un sistema de carga por inducción para recuperar energía de forma inalámbrica.

Musk vaticinó en un inicio que la producción comenzaría en 2026 aunque luego rectificó y aseguró que podría comenzar estas labores antes del 2027. Está por ver si los Cybercab resultan ser un logro o un nuevo fiasco por parte de Musk.