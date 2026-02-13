Meta planea incluir sistemas de reconocimiento facial en sus gafas y obtener información de personas cercanas a ti

Las Ray-Ban de Meta han demostrado ser un producto increíblemente popular, ya sea por sus funciones para grabar contenido o para traducir conversaciones en tiempo real con inteligencia artificial.

El siguiente paso, asegura el The New York Times, es incluir un sistema de reconocimiento facial en futuros modelos de gafas inteligentes, citando fuentes internas. Y no para reconocer la cara de los dueños de las gafas, sino de otros.

La función ya tendría nombre en clave interno y permitiría a los usuarios de las Meta Ray-Ban Glasses reconocer el rostro de otras personas y conseguir información de ellas usando IA.

Meta quiere que reconozcas personas con tus gafas

La novedad que estaría desarrollando Meta se habría apodado 'Name Tag' en el seno de la compañía tecnológica. Mediante un asistente de IA —presumiblemente Meta AI— se realizaría un proceso de reconocimiento facial.

La idea sería que las gafas pudieran reconocer a otros usuarios usando su sistema de cámaras integrado y narrar cierta información al usuario. Un sistema que sobre el papel, plantea enormes cuestiones de privacidad y seguridad.

El plan llevaría sobre la mesa desde al menos principios del 2025, citando documentación interna. Hasta se planteó la posibilidad de anunciar Name Tag en una conferencia de personas con problemas de visión.

No obstante, la posibilidad de incluir un sistema de reconocimiento facial parece haber estado presente en la mente de Mark Zuckerberg desde mucho antes; desde 2021, cuando lanzó la primera variante de sus Ray-Ban.

Ray-Ban Stories Ray-Ban / Meta

Es decir, que Meta estuvo a punto de incluir un método de reconocimiento facial en sus primeras gafas Ray-Ban, pero no lo hizo por cuestiones éticas y técnicas. ¿Por qué ha vuelto a las andadas?

La respuesta a esta pregunta se basa en dos conceptos: el convulso momento político que atraviesa Estados Unidos bajo la administración Trump y la buena relación de Meta con el ejecutivo norteamericano.

O más bien, la pleitesía que ciertas compañías tecnológicas han mostrado respecto a Donald Trump desde su toma de poder. Estos factores habrían reavivado los esfuerzos de Meta por desarrollar Name Tag.

Por supuesto, sería impensable que este sistema reconociera a todas las personas. Las fuentes aclaran que existirán limitaciones en torno a qué usuarios debería reconocer las gafas, centrándose en el componente social.

Reconocimiento facial Pexels El Androide Libre

Las gafas reconocerían únicamente a personas conectadas unas con otras en las plataformas sociales de Meta, o en su defecto, personas que el usuario podría no conocer pero que tienen una cuenta en una de estas plataformas, como Instagram.

Otra de las limitaciones referidas a este sistema implicaría la imposibilidad de reconocer o buscar personas que el usuario pueda encontrarse de forma habitual, evitando convertir las gafas en un dispositivo de reconocimiento facial total.

Estas salvaguardas ya se pueden ver en el funcionamiento intrínseco de las Ray-Ban de Meta. Por ejemplo, para tomar una fotografía o un vídeo, el usuario debe pedírselo al asistente. E incluso así, las gafas muestran un LED indicador de que están grabando.

El problema es que estas salvaguardas son susceptibles de ser hackeadas por actores externos. Esto de hecho se ha visto ya parcialmente, con unos estudiantes universitarios que convirtieron estas gafas en un gadget de reconocimiento facial.

Ray-Ban Stories Ray-Ban / Meta

Estudiantes de Harvard, en octubre del 2024, llevaron a cabo un experimento preocupante a la par de perturbador. Usando las cámaras de las Ray-Ban de Meta, pudieron desarrollar una herramienta que detectaba cualquier rostro de una persona.

No solo eso; al rastrear su cara, el sistema revelaba datos íntimos o privados de la misma, incluyendo nombres, direcciones, etcétera. Toda esta información pasaría a un smartphone para ser consultada en cualquier momento.

Los estudiantes probaron a caminar con estas gafas por la calle, captando rostros de personas desconocidas. El equipo relata que se se obtuvieron datos privados de personas relacionadas con otros rostros ya reconocidos previamente.

Y no hablamos de un sistema específicamente sofisticado. Las gafas envían las fotos tomadas por su cámara a una web de reconocimiento facial. A su vez, este sitio busca sitios donde se han subido estas caras y extrae datos de esas plataformas.

Para el experimento utilizaron Pimeyes, un servicio bastante accesible de reconocimiento facial, usado hasta por autoridades e investigadores de todo tipo. Todo ello usando un modelo de lenguaje grande (LLM) y dicha URL.

Por si fuera poco, Meta también está planteándose desarrollar unas gafas conocidas como supersensing, que se valdrían de cámaras y sensores para registrar en vídeos y fotos todo el día de una persona.

Ray-Ban Meta Gen. 2 Chema Flores Omicrono

El funcionamiento de estas gafas sería similar al de un dispositivo basado en IA para anotar reuniones o transcribir videollamadas. Una versión vitaminada de las Ray-Ban actuales basadas en una función de 'superdetección'.

Lo más preocupante es que Zuckerberg, según estas fuentes, estaría reconsiderando el sistema de aviso para advertir a otros usuarios de este método, debatiendo sobre el uso de las luces LED actuales u otros sistemas.