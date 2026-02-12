Apple se queda sin iPhone 16e y iPad Air en sus tiendas: la nueva generación de estos dispositivos llegará en menos de un mes

Estamos a las puertas de quellegue por fin el iPhone 17e, el sucesor del iPhone 16e lanzado en 2025. Apple está a punto de incorporar a su catálogo nuevos móviles y tablets y muestra de ello es la limpieza de inventario de sus anteriores versiones.

El teléfono más barato de todo el catálogo de Apple está prácticamente agotado. Así lo ha confirmado el analista Mark Gurman, columnista en Bloomberg, de fuentes internas de Apple. El iPad Air también está experimentando escasez antes de su renovación por un modelo más moderno.

Precisamente, esta semana el iPhone 16e ha sufrido una rebaja bastante importante que lo posiciona en su precio mínimo hasta la fecha. 579 euros en MediaMarkt para su versión más básica de 128 GB. Una oportunidad antes de que salte al mercado el nuevo modelo.

iPhone 16e Apple Omicrono

Ya en 2025 los resultados indicaban que este modelo barato estaba teniendo un gran éxito. Los primeros meses, las ventas del iPhone 16e superaron en un 60% las del iPhone SE de 2022, según datos de IDC.

La clave de estos terminales está en que por un precio mucho menor se consigue el mismo procesador que el modelo estándar y acceso a Apple Intelligence. No es de extrañar que Apple quiera repetir fórmula este año.

Este mismo periodista avisó hace unos días de la inminente llegada de dos nuevos productos. Será para marzo cuando se realizará el lanzamiento de los iPhone 17e junto a los nuevos iPad base, con chips A18.

Las dos grandes novedades de los iPhone 17e serán los imanes MagSafe para accesorios imantados y el procesador A19, el mismo que el de los iPhone 17 estándar. Integrará también los chips inalámbricos de Apple como los C1X, estrenados igualmente en su hermano mayor.

Los nuevos iPhone 17e llegarían a las tiendas en Estados Unidos manteniendo el precio de su predecesor de 599 dólares y en España, de 709 euros. De ahí que la rebaja de precio de los últimos iPhone 16e sea tan atractiva.

Junto a esta novedad, también llegarán iPad actualizados, incluyendo un modelo básico renovado, iPad Air y iPad mini. Aunque la única novedad de estas nuevas tablets, por lo que parece, estará en los procesadores. El iPad básico incorpora el chip A18, mientras que el M4 llegará al iPad Air.

El cambio al chip A18 en el modelo base del iPad significa que el dispositivo será compatible con Apple Intelligence por primera vez, lo que será una parte importante del marketing de este producto. Apple también lanzará varios portátiles próximamente, incluyendo los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas y el MacBook Air con procesador M5.