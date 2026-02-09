Los responsables del Trump T1 Phone por fin muestran el ansiado teléfono con drásticos cambios en su diseño

Fotomontaje con una imagen generada por IA del teléfono T1 Phone basada en la imagen de The Verge. Manuel Fernández Omicrono

En enero de este año, Donald Trump incumplió la promesa de lanzar el T1 Phone, su primer smartphone de la mano de su operadora, Trump Mobile. Desde entonces, los usuarios han calificado el caso de pufo.

Ahora, por fin, se ha visto en una imagen real. El medio The Verge, que ha estado insistiendo de forma continuada a los responsables de Trump Mobile por el asunto, ha conseguido verlo en una videollamada.

En un aspecto, eso sí, cambiado de forma radical. El teléfono mostrado por Eric Thomas, uno de los tres directivos que dirigen la compañía, dista mucho de lo que mostró Trump cuando lanzó el dispositivo, allá por junio del 2025.

El Trump T1 Phone es 'real'

Primero, debemos repasar la cronología de este estrambótico caso. En junio del año pasado, la familia Trump presentaba no solo una red móvil completa, Trump Mobile, sino un primer smartphone que llegaría ese año.

Se trataba del Trump Mobile T1 Phone, un dispositivo dorado que costaría 499 dólares (unos 430 euros al cambio) y que tendría especificaciones top. Una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas, cámaras de 50 mpx, 5.000 mAh...

Render no oficial del Trump Mobile T1 Phone basado en la imagen de 'The Verge'. Manuel Fernández Omicrono

A esto le sumábamos 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, junto a Android 15 y un puerto USB-C típico. Se mostró un render simple, que mostraba un teléfono con tres cámaras casi genérico.

Posteriormente, el diseño cambió a uno muy similar, el del Samsung Galaxy S25 Ultra. Esto causó tantas críticas que Trump Mobile retiró dicho diseño y volvió a la imagen clásica lanzada en un principio.

El problema es que se cambiaron muchos detalles que servían como argumentos de venta. Por ejemplo, la pantalla pasó a ser de 6,25 pulgadas, un recorte bastante drástico teniendo en cuenta las 6,78 pulgadas anteriores.

Por si fuera poco, luego se descubrió que esta parte dorada vista en el teléfono era una funda de la marca Spigen para el Galaxy S25 Ultra, pintada en dorado. Trump Mobile ni siquiera había borrado el logo de la firma del render.

Trump Smartphone Trump Mobile Omicrono

El punto álgido tuvo lugar poco después. Trump Mobile, así como el propio Trump, prometieron que el teléfono estaba enteramente fabricado en Estados Unidos, con el logo 'Made in USA' bien grande en la web y con una bandera norteamericana en la parte trasera del dispositivo.

Todo eso se borró. Los cambios incluyeron varios eslóganes cambiados, pasando a varios ejemplos como "Diseñado con los valores estadounidenses en mente" o que había "manos estadounidenses detrás de cada dispositivo".

Desde entonces, ninguno de los usuarios que ha reservado el teléfono lo ha obtenido. La insistencia durante meses del portal The Verge ha obligado a Trump Mobile a mostrar el teléfono.

El periodista Dominic Preston pudo charlar en una videoconferencia con Eric Thomas y Don Hendrickson, dos de los directores de la compañía junto a Pat O'Brien, que no estaba presente.

Trump Mobile T1 y Galaxy S25 Ultra de Samsung con funda de Spigen Trump Mobline- Spingen- Omicrono Omicrono

A través de Google Meet, Thomas mostró el teléfono. Dorado, con un módulo de cámaras muy distinto al que se había prometido en un inicio y los logotipos de Trump Mobile, la bandera americana y el T1.

Aparentemente, este dispositivo incluiría de nuevo, esa pantalla prometida de 6,78 pulgadas, aunque con bordes curvos. Contará con un Qualcomm Snapdragon 7, 512 GB de almacenamiento y 5.000 mAh.

Tanto la cámara principal como la frontal serán de 50 megapíxeles. Se espera que se añadan un telefoto y un gran angular, ambos probablemente de baja resolución, pero sin especificaciones técnicas confirmadas de momento.

Otro escollo. Los directivos confirmaron a Preston que los usuarios que reservaron el teléfono con un depósito de 100 dólares ya no pagarán 399 dólares, sino los 499 dólares prometidos en el lanzamiento.

Render no oficial del Trump Mobile T1 Phone basado en la imagen de 'The Verge'. Manuel Fernández Omicrono

Todos aquellos que no lo reservaran, tendrán que afrontar un precio mayor que aún no se ha determinado. Aún así, Hendrickson y Thomas confirmaron que se mantendría por debajo de los 1.000 dólares.

La excusa para este cambio, dicen los directivos, es que el interés hacia el Trump Mobile T1 Phone fue exacerbado, lo que les obligó a mejorarlo de cara a su lanzamiento final.

Respecto al brutal retraso que ha sufrido el dispositivo, Trump Mobile lo achaca al cierre del gobierno y a la espera de la certificación por parte de T-Mobile, que se completaría a mediados de marzo.

También esperan actualizar la web con imágenes finales del teléfono y sobre todo modificar la hoja de especificaciones en las próximas semanas, junto a un relanzamiento completo de Trump Mobile.

Render no oficial del Trump Mobile T1 Phone basado en la imagen de 'The Verge'. Manuel Fernández Omicrono

Sin embargo, el mayor jarro de agua fría tiene que ver con la fabricación del T1 Phone. Los directivos confirman que no será un producto fabricado en Estados Unidos. Solo se llevará a cabo el ensamblaje final en Miami.

¿Quiere decir esto que el T1 Phone, el móvil que está llamado a engrosar los bolsillos de los miembros del colectivo Make America Great Again (MAGA) está fabricado en China? No exactamente.

Trump Mobile se ha esmerado en asegurar que este dispositivo se fabrica en un "país favorecido", o lo que es lo mismo, en un país que difiere de ser China. Ante la pregunta de cuál, no dan respuesta.

Está por ver si este es otro pufo más de Trump Mobile o si por el contrario, por fin, veremos este ansiado teléfono aparecer en un mercado altamente cotizado por una infinidad de marcas más.