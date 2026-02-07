Una linterna potentísima con encendedor incluido: el 'gadget' ultrarresistente perfecto para tus escapadas nocturnas

Vivimos cada vez más en la era de las herramientas multiusos que nos solucionan la vida cada día. Mini dispositivos para hacer mediciones o infladores diminutos copan portadas de cuando en cuando.

La firma TerraBeast lo sabe y por ello ha lanzado la HG02, una linterna compacta y reforzada que además de tener accesorios imprescindibles como una luz ultravioleta, también sirve como encendedor.

El dispositivo, que cuenta con una batería propia y resistencia al agua, está pensado al milímetro de tal forma que pueda solucionar muchos de nuestros inconvenientes con una facilidad pasmosa y al alcance de cualquier bolsillo.

Una linterna compacta y protegida

TerraBeast ha lanzado su HG02 en Kickstarter, como es habitual en esta clase de startups. Está confeccionada en una aleación A6061 y pesa apenas 68 gramos con batería, una minucia.

La clave está en su linterna, con un rango de 105 metros y con un brillo de 500 lúmenes, que monta hasta 11 modos de iluminación distintos, los cuales pueden adoptar hasta 5 colores y tonalidades.

TerraBeast HG02. TerraBeast Omicrono

En su parte superior integra un encendedor parecido al del coche, con una resistencia que se calienta para encender cigarros, yesca o hierbajos para hacer una hoguera sin demasiado problema.

Sus modos de iluminación incluyen modos de hasta 105 metros de rango, un modo estroboscópico de alta frecuencia y un modo SOS. La linterna HG02 presume de una luz LED SST20 con temperatura 6500K.

Entre sus bondades nos encontramos un clip magnético para acoplarla a cualquier lado, luz ultravioleta incorporada, durabilidad de grado militar y una resistencia a caídas y presiones de hasta un metro y medio.

La batería de 500 mAh de la HG02 promete un funcionamiento de una hora de corrido en el modo más brillante y de 18 horas en su modalidad de brillo más modesta, con una vida útil de 50.000 horas incluso llevándolo a máxima potencia.

A eso le debemos sumar un tamaño realmente diminuto, de 30 x 31 x 58 milímetros, que nos dará la capacidad de transportarlo y llevarlo allá donde queramos sin ningún tipo de problema, gracias a su plétora de funciones.

Precio y disponibilidad

El precio mínimo al que podremos comprar este dispositivo, que se espera que se lance oficialmente en abril del 2026, es de 58 euros con el pack limitado. Su precio habitual, con rebajas, asciende a 66 euros.