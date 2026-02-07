Un destornillador de 7 puntas reducido a un 'gadget' de menos de 60 gramos y que puedes llevar a cualquier parte

Los usuarios han ido popularizando más y más las herramientas multiusos. Ya tenemos navajas diminutas, equipos de supervivencia con 14 funciones en 1 e incluso estuches modulares ultraprotegidos.

Si alguna vez se ha sentido en la necesidad de realizar una reparación rápida sin un destornillador a mano, la CRKT ToGo Driver es la herramienta perfecta. Y es que apenas mide 88,42 milímetros, y pesa 57 gramos.

La clave es que su cuerpo de aluminio incluye hasta 7 puntas imantadas junto a una boquilla para tener acceso a todo tipo de cabezales y así tener un set de destornillador en todo momento.

El destornillador ultracompacto

La idea es muy sencilla. El ToGo Driver, diseñado por John Wu, es una herramienta que consta de dos piezas; un mango con cabezal que al desenroscarse, libera un compartimento interno.

En él, la otra pieza guarda estas siete puntas de 4 milímetros, así como un adaptador de 6,35 mm a 4 milímetros. Uniendo ambas piezas en el sentido contrario, tendremos un práctico destornillador.

CRKT ToGo Driver. CRKT Omicrono

El destornillador dispone de un rotor con rodamientos internos que permiten giros más suaves y controlados, mientras que el cabezal, así como las puntas, son magnéticas. De esta forma, no se salen al girar la herramienta.

Se incluyen puntas Philips, puntas de ranura y puntas Torx T6, T8, T10, T15 y T20. Totalmente desplegado, el CRKT ToGo Driver casi parece un bolígrafo bastante abultado, gracias al ya mencionado cuerpo de aluminio.

Su reducido peso se compenetra con unas dimensiones increíblemente escasas que lo hacen perfecto para ser transportado a cualquier lugar en bolsillos, mochilas, abrigos, etcétera.

El objetivo es que podamos tener un destornillador con un set de puntas bastante completo sin necesidad de, irónicamente, tener que llevar un destornillador de tamaño completo.

CRKT ToGo Driver. CRKT Omicrono

Lo mejor es que es posible comprarlo en España. El CRKT ToGo Driver Tool está disponible en tiendas con envíos nacionales tanto a España como a Europa, pero con unos precios no demasiado baratos.

Y es que el gran 'pero' del pequeño dispositivo es que su precio ronda los 40 y los 49,99 euros, dependiendo de la tienda a la que recurramos. Un precio que no es ni mucho menos el más económico del mercado.

A cambio, nos llevamos a casa una gran herramienta, que nos servirá para poder finiquitar cualquier chapuza en cuestión de segundos sin apenas esfuerzo. El típico gadget que querremos tener siempre en el bolsillo.