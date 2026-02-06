Sony confirma el lanzamiento de los WF-1000XM6: sus auriculares premium van directos a por los AirPods Pro

Tras la filtración de hace tres días de los nuevos auriculares de Sony, los WF-1000XM6 se dirigen directos a su presentación la semana que viene.

Sony acaba de confirmar que sus nuevos auriculares se lanzarán el 12 de febrero. La compañía nipona no ha dado exactamente el nombre de sus nuevos earbuds, pero queda claro que son los WF-1000XM6.

La confirmación, según Phone Arena, la ha hecho a través de un vídeo en YouTube de apenas seis segundos en el que se puede leer "La próxima generación de auriculares. Próximamente".

Un escueto mensaje promocional que viene acompañado de una imagen, aunque prácticamente a oscuras dejando ver algunos detalles que confirman que son los mismos que se han filtrado con anterioridad.

Se identifican fácilmente por la rejilla del micrófono que es uno de los aspectos fundamentales del nuevo lenguaje de diseño que ha aplicado la marca nipona a los WF-1000XM6.

La anterior filtración no dejó caer ninguna especificación importante de los auriculares, aunque sí el rediseño.

Los auriculares se caracterizan ahora por un nuevo diseño en forma de cápsula que se diferencia del estilo circular de los Sony WF-1000XM5 que lanzó la marca hace tres años en España.

Otra de las diferencias en el lenguaje de diseño es en el estuche de carga con bordes marcados y la parte superior e inferior con una forma plana.

De las especificaciones, sí se sabe que Sony va a mejorar la cancelación activa del ruido (ANC) y el modo transparencia. Un importante punto en la experiencia actual de este tipo de auriculares.

Supuestos WF-1000XM6. Sony Omicrono

Se debe principalmente a la inclusión de una rejilla de micrófono adicional, lo que eleva el total de micrófonos a cuatro por auricular.

Cabe la posibilidad de que los nuevos WF-1000XM6 se lancen en tres colores, con solo dos de ellos los que han aparecido en las filtraciones.

Se espera que el precio ronde los 299,99 euros en Europa, así que se quedan como los auriculares premium de Sony que se enfrentarán directamente con los AirPods Pro 3 de Apple, y los próximos Galaxy Buds 4 Pro de Samsung que se lanzarían la semana que viene en el Galaxy Unpacked.

Los anteriores Sony WF-1000XM5 se lanzaron en 2023, y en EL ESPAÑOL - Omicrono tuvimos la oportunidad de probarlos para destacar por su sonido inmersivo, una mejor cancelación de ruido y una serie de funciones inteligentes.

Habrá que ver si Sony depara alguna sorpresa en el software, un punto muy importante en estos momentos en los que la IA generativa permite traducciones en tiempo real u otra serie de experiencias.