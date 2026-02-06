El iPhone 18 Pro Max será una bestia en autonomía: tendrá la mayor batería jamás vista en un teléfono de Apple

Aunque quede más de medio año para la presentación de los iPhone 18, ya hay numerosos rumores sobre su diseño continuista y sobre su renovada Dynamic Island, que será un 35% más pequeña que la de los iPhone 17.

Ahora, un filtrador ha relatado que el iPhone 18 Pro Max será el teléfono con la mayor batería vista en un iPhone jamás. Pasará a tener una capacidad de 5.200 mAh, respecto a los 5.088 disponibles en el iPhone 17 Pro Max.

A esto deberemos sumarle las mejoras de eficiencia que presentará el procesador A20 Pro, con un proceso de fabricación de 2 nanómetros de TSMC. Es decir, que sería el mejor iPhone en lo que a autonomía refiere hasta la fecha.

El iPhone con mayor batería

Ha sido Digital Chat Station el que ha publicado este informe, afirmando que los iPhone 18 Pro Max tendrán nada menos que 5.200 mAh, presumimos que en su versión eSIM. Superará al iPhone 17 Pro Max por 112 mAh.

Si nos vamos a la página de especificaciones del iPhone 17 Pro Max, veremos una autonomía en España, con la versión con ranura SIM, de 37 horas de reproducción de vídeo. 33 para el streaming de vídeo.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

En el caso del modelo con eSIM, que aprovecha este espacio extra para añadir batería, hablamos de una autonomía de 39 horas. Con el A20 a 2 nanómetros y estos 112 mAh, Apple superaría holgadamente las 40 horas de corrido.

Cabe destacar que los iPhone se han postulado como los líderes a la hora de hablar de autonomía, incluso comparándolo con teléfonos en el sector de Android. Esta marca mejoraría aún más con este aumento de autonomía.

No obstante, el iPhone 18 Pro Max quizás no sea el móvil de Apple con mejor batería. Los rumores apuntan al lanzamiento de un iPhone plegable, que incluiría una batería de 5.500 mAh, superando al 18 Pro Max por bastante.

Sí, la superficie de pantalla sería mayor, pero se mantendría la eficiencia energética y el buen hacer de Apple en cuanto a optimización de software. Aún hay que ver si finalmente esta cifra se confirma.

Fotomontaje con la imagen de Ice Universe. Manuel Fernández Omicrono

A esta autonomía ya extrema podría contribuir un agradecido módem de comunicaciones C2, con una mejor eficiencia energética y una pantalla OLED LTPO con tasa de refresco variable.

La clave a nivel estético estará, como decimos, en la Dynamic Island reducida que ya se está rumoreando desde principios de año. Esta Dynamic Island ocultaría parte de su hardware bajo la pantalla.