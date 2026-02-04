China crea el robot humanoide más rápido del planeta que está a punto de batir el récord de velocidad de Usain Bolt

Robots humanoides como Figure 03 están dando sus primeros pasos para adentrarse en el hogar, y Bolt, creado por China, ha logrado un récord inaudito de velocidad para alcanzar los 10 metros por segundo.

El robot ha sido nombrado como Bolt para hacer honor al velocista jamaicano Usain Bolt que, con su plusmarca mundial al correr los 100 metros en 9,58 segundos, sigue siendo una proeza inalcanzable por otro corredor.

El Instituto Internacional de Innovación de Hangzhou, desde su cuenta de la red social WeChat, informó de la hazaña conseguida por su robot Bolt.

En el comunicado se puede leer: "El Instituto Internacional de Innovación de Hangzhou de la Universidad de Zhejiang presentó oficialmente el robot humanoide de tamaño completo Bolt. Con una velocidad de carrera de 10 m/s, se ha convertido en el robot más rápido hasta la fecha".

Desde la cuenta de China Xinhua News en X (antes Twitter), se puede ver un vídeo del robot humanoide Bolt en carrera demostrando su capacidad de correr 10 metros por segundo (36 km/h).

China's Zhejiang University has unveiled "Bolt," a full-size humanoid robot capable of running at 10 meters per second, closing in on the speed of sprint legend Usain Bolt! #HumanoidRobot #BoltRobot pic.twitter.com/YIZ5a73qfV — China Xinhua News (@XHNews) February 3, 2026

Lo peculiar de la demostración es que el robot humanoide Bolt apenas levanta las rodillas, si lo comparamos con la técnica del velocista jamaicano, y el logro se basa en mover a gran velocidad las articulaciones inferiores.

Bolt ha sido desarrollado en colaboración con la empresa de robótica Shanghái MirrorMe Tech y la compañía zhejianguesa Kaierda. Tiene un peso de 75 kg y una altura de 1,75 metros. Un diseño optimizado para resistir la presión mecánica de correr a alta velocidad sin perder el equilibrio.

Bolt — el robot humanoide más rápido del mundo

Los creadores de Bolt tienen el objetivo de seguir mejorándolo y ampliar sus campos de aplicación, como serían los servicios y la fabricación. Es la muestra de la importancia que le está dando el país asiático a los robots humanoides.

Justamente, en abril del año pasado, Pekín acogió la primera media maratón del mundo con 21 robots humanoides compitiendo junto con 12.000 corredores.

Imagen del robot humanoide creado por Shanghái MirrorMe Tech y Kaierda

Más tarde, en la capital china, se celebraron los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides en los que participaron más de 500 modelos de 16 países.

De hecho, según Imagen Poblana, en 2024 el país ostentaba el récord mundial de mayor número de robots industriales al superar la cifra de los dos millones.

Fue capaz de instalar más robots industriales que el resto del mundo combinado en 2024, según cita ZME Science en septiembre del año pasado

Para poner en perspectiva este dato, Estados Unidos instaló solo 34.000 en el mismo año y por cada robot nuevo, China activaba al mismo tiempo hasta nueve

Robots funcionando en una fábrica en China Wikipedia

Y es que en este sector, el país asiático no tiene competidor gracias al número de empresas de alta tecnología que en 2024 ya superaba el medio millón.

Que su robot humanoide esté a punto de batir el récord del humano más rápido del planeta es la punta del iceberg y el camino hacia donde se dirige en este sentido China.