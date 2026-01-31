Estos palillos chinos esconden una herramienta multiusos de titanio 5 en 1: mondadientes, pajita y mucho más

De un tiempo a esta parte se han ido poniendo de moda en España las llamadas herramientas multiusos, que aglutinan en una única pieza varias herramientas para tener una suerte de navaja suiza en las manos.

Plei Design, curtida veterana en proyectos de micromecenazgo, ha dado a conocer los PlayStix, dos palillos de titanio que además, son totalmente modulares para cumplir varias tareas.

Y es que su factor de forma permite que estos dos dispositivos puedan pasar de ser unos simples palillos a unas pajitas, colgadores, mondadientes e incluso un juguete antiestrés.

Unos palillos de titanio multiusos

Estamos ante dos mangos cilíndricos confeccionados en titanio, que están conformadas de varias piezas que se pueden enroscar y desenroscar fácilmente para cambiar su factor de forma.

Lo primero en lo que piensa el usuario nada más ver esta herramienta en palillos. Y así es. Una de sus formas es la de unos palillos para comer noodles o fideos con un gran agarre añadido a la fórmula.

PlayStix de Plei Design. Plei Design Omicrono

Esto se consigue extendiendo una pequeña punta metálica que a su vez, puede acoplarse en un formato mucho más pequeño para conseguir un práctico mondadientes en dos segundos o un palillo más compacto.

El exterior se puede enroscar, de tal forma que se pueden unir dos de los mangos para formar una pajita para bebidas. En la parte superior, tenemos un pequeño agarre con cuerda que también tiene sus trucos.

Las mitades superiores de los PlayStix se pueden retirar con un simple movimiento, uniendo ambos palillos con un cordel. Se puede usar esta pieza concreta como percha improvisada de objetos pequeños.

Si se unen los dos tubos cilíndricos con el cordel, se consigue un objeto antiestrés muy útil con el que jugar durante horas. Así, se cuentan nada menos que 5 aplicaciones en dos simples barras de titanio.

PlayStix. Plei Design Omicrono

El material elegido no es baladí; es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable, es más ligero y cuenta con una gran durabilidad, ya sea ante los elementos o a la hora de transportar el dispositivo.

Los PlayStix ya se han financiado completamente en Kickstarter, lo que supondrá una comercialización casi asegurada por parte de una compañía que ya tiene 17 proyectos a sus espaldas.

El único problema está en el precio. Los palillos se podrán comprar a un precio base de unos 56 euros para una única unidad, aunque será posible optar a un pack con dos unidades por 86 euros.